「肯爺」台灣歌迷氣了一整晚！主辦單位裝死刪文　萬人怒：出來面對

▲肯伊威斯特首爾試聽會歌單超神!台灣歌迷徹底心碎 。(圖/翻攝直播)

記者邱晟軒/綜合報導

美國饒舌天王「肯爺」肯伊威斯特(現改名為Ye)原訂本周日在桃園體育場舉辦的「Vultures Listening Experience」試聽會,卻在開演前4天突傳取消,消息一出,讓大批歌迷震驚不已。而昨晚南韓首爾場的超強歌單更是直接讓台灣歌迷「大破防」,許多人只能透過直播互相取暖,遺憾錯失「肯爺」的驚喜演出。憤怒的歌迷紛紛灌爆台灣主辦單位「聚善美文創」的社群平台,要求給予說明。

台灣主辦方「聚善美文創」22日深夜在臉書上以「極短文」公告,表示「因發生不可預期因素,無法繼續履約,不得已取消活動」。令人意外的是,該則貼文數小時後就被迅速刪除,過往所有與活動相關的貼文(周邊商品宣傳、藝人邀請函、桃園場地布置等數則貼文)全數刪光光,動機可議。

同日上午,「聚善美文創」發了2則不知所云的肯爺新專輯封面,僅留下「Y$」的神秘訊息,面對氣憤歌迷排山罵聲也是置之不理。過了數小時後才重新上架取消公告,不過也僅是舊文重發。對於外界諸多質疑,依舊不提供具體的解釋,就連如何退票事宜也是甩鍋給 KKTIX 售票系統,一系列詭異舉動引發外界強烈質疑與不理解。

