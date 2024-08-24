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「肯爺」台灣歌迷氣了一整晚！主辦單位裝死刪文　萬人怒：出來面對

▲▼ 。（圖／翻攝 Threads）

▲肯伊威斯特首爾試聽會歌單超神！台灣歌迷徹底心碎 。（圖／翻攝直播）

記者邱晟軒／綜合報導

美國饒舌天王「肯爺」肯伊威斯特（現改名為Ye）原訂本周日在桃園體育場舉辦的「Vultures Listening Experience」試聽會，卻在開演前4天突傳取消，消息一出，讓大批歌迷震驚不已。而昨晚南韓首爾場的超強歌單更是直接讓台灣歌迷「大破防」，許多人只能透過直播互相取暖，遺憾錯失「肯爺」的驚喜演出。憤怒的歌迷紛紛灌爆台灣主辦單位「聚善美文創」的社群平台，要求給予說明。

台灣主辦方「聚善美文創」22日深夜在臉書上以「極短文」公告，表示「因發生不可預期因素，無法繼續履約，不得已取消活動」。令人意外的是，該則貼文數小時後就被迅速刪除，過往所有與活動相關的貼文（周邊商品宣傳、藝人邀請函、桃園場地布置等數則貼文）全數刪光光，動機可議。

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同日上午，「聚善美文創」發了2則不知所云的肯爺新專輯封面，僅留下「Y$」的神秘訊息，面對氣憤歌迷排山罵聲也是置之不理。過了數小時後才重新上架取消公告，不過也僅是舊文重發。對於外界諸多質疑，依舊不提供具體的解釋，就連如何退票事宜也是甩鍋給 KKTIX 售票系統，一系列詭異舉動引發外界強烈質疑與不理解。

與此同時，肯伊威斯特昨（23）日晚間如期在南韓首爾的高陽體育場舉行試聽會，現場擠滿上萬名歌迷，甚至有網友目擊韓國女團 New Jeans 成員現身觀賞。整場試聽會已直播方式向全世界放送，許多台灣歌迷昨晚紛紛在各大社群平台邊看直播、互相取暖，「台灣場為什麼可以搞成這樣！聚善美沒能力當主辦就找有能力的人辦啊」、「韓國多精彩，我就多心碎」、「韓國場有夠完美，台灣本來也可以的」、「沒想到這輩子最接近他的一次是看他直播」。

其中，對於肯伊威斯特首爾演出下半場破例「開麥」演繹超過53首歌曲，包括《Jesus Walks》、《Stronger》《Power》、《Runaway》、《Heartless》、《Famous》、《Ni**as In Paris》、《Only One》、《24》等最膾炙人口的生涯金曲，更是讓台灣歌迷徹底「大破防」。

▲▼ 。（圖／翻攝 Threads）

▲New Jeans被目擊現身試聽會現場。（圖／翻攝 Threads）

眾多歌迷紛紛在 Threads 心酸發文，「這什麼鬼神歌單，太有誠意，台灣有買到票的人已經哭暈在廁所」、「Ye唱超多，超級虧，徹底羨慕韓國人了」、「越看越心痛，這輩子沒可能原諒聚善美」、「台灣場沒辦成真的好嘔，一開始還以為只是純粹聆聽會，結果竟然有開口唱歌」、「經典串燒直接唱哭我了」、「原本在台灣也能看到他開麥唱這些經典神曲，被主辦搞一個什麼都沒了」。

▲▼ 。（圖／翻攝 Threads）

▲▼ 。（圖／翻攝 Threads）

▲台灣試聽會喊卡！肯伊威斯特首爾歌單讓台灣歌迷大破防 。（圖／翻攝 Threads）

目前，「聚善美文創」各大社群平台頁面已經清空，僅在留下取消活動的公告，對於退票流程和歌迷留言仍未給予進一步說明。

▼聚善美文創對於歌迷留言、疑問一律置之不理。（圖／翻攝 Threads）

▲▼ 。（圖／翻攝 Threads）

▲▼ 。（圖／翻攝 Threads）

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關鍵字：

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