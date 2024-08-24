2024台灣文博會　「巷仔Niau」等台南限定商品親臨才能帶回家

▲今年「2024台灣文化創意博覽會」23日於台南各場館盛大登場！文化局特別規劃在校本部（321巷藝術聚落）推出期間限定福利社，開放販售主角「巷仔Niau」專屬療癒小物。（圖／記者林東良翻攝，下同）





記者林東良／台南報導

今年「2024台灣文化創意博覽會」23日於台南各場館盛大登場！文化局特別規劃在校本部（321巷藝術聚落）推出期間限定福利社，開放販售主角「巷仔Niau」專屬療癒小物，包含L型文件夾、帆布包、滑鼠墊、多款貼紙及玻璃啤酒杯等。

台南400系列商品也搭配文博會，加碼推出限量1200瓶新款「台南400限定版威士忌紀念酒」，酒體帶有蜜桃、橘子果香和蜂蜜的自然甜味，深邃耀眼琥珀色酒液與特殊古地圖包裝設計，錯過就不再有，非常值得收藏品味。

文化局表示，「Lesson :D」主視覺「巷仔Niau」，7月底公布後即受到熱烈關注。眾人引頸期盼的週邊商品，終於在8/23文博會開幕起跑時，一口氣推出L型文件夾、帆布包、滑鼠墊、貼紙及玻璃啤酒杯。L型文件夾以兩款主視覺樣式製作，包括站立於滿是台南招牌的城市版本，以及身上有著河流流域的兩種款式。滑鼠墊由台南知名織標公司仁美商標以緹花織帶製作，品質優良，讓巷仔Niau幫大家抓滑鼠。此外也用「巷仔Niau」貓頭為元素，透過簡單線稿印製在帆布包及啤酒杯上，可愛又俐落，好搭好收納。最後是「巷仔Niau」粉絲福音，圖鑑貼紙一次網羅7款「巷仔Niau」姿態，而且每張僅需要20元銅板價，來Lesson :D校本部上課，下課時間記得來福利社。

此外，多款古蹟限定商品，也來到文博會期間限定禮品店，旅客可以邊玩邊挑，將成功洋芋片、媽祖賜芙及新上市的「嗨!你好苔海苔」等古蹟限定系列商品一次帶回家。詳細資訊歡迎至2024台灣文博會在台南官網(https://tainan400.tainan.gov.tw/expotainanniau/index.php)、台南市文化局網站（https://culture.tainan.gov.tw）查詢或持續關注「藝遊台南」臉書粉絲專頁。