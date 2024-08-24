沖繩好市多開幕「上千人夜排」！業者嚇壞　凌晨4點半提前開門

記者王佩翊／編譯

美國連鎖會員制超市「好市多」進軍沖繩，首店便選在南城市。好市多南城倉庫店24日開幕，然而天還沒亮就已經有上千人在店門口排隊，因此好市多也決定提前3小時，在當天凌晨4時半就開門營業。而目前場內場外皆擠滿人潮，業者甚至擺出「等待入場需要5小時」的告示牌。

根據《琉球新報》報導，好市多首次在沖繩開設分店，24日開幕當天就吸引了大量民眾前來排隊。光是從凌晨開始，就已有超過1000人在外排隊等候，讓業者也決定破天荒地提前在凌晨開始營業。

當天凌晨3時30分現場超過800個停車位就幾乎被停滿，南城市周邊地區也因為大量湧入的人潮而造成交通擁堵。為此，南城市更特地設立了一個限時的交通資訊網站，即時更新道路壅塞情況。

由於大量人潮擠爆好市多，就連附近的公車路線也預計會出現大規模延誤，巴士公司則呼籲乘客應預留充足時間。

業者同時也在門口擺出「等待入場需要5小時」的告示牌。一位來自糸滿市的32歲男子與妻子提前到場，成功排在第2組入場。他說，「雖然沖繩人表面上說不太喜歡排隊，但實際上還是會來排隊，考慮到停車場很快就會被停滿，所以我們前一天就來了。」

從X上也可以看到網友PO出現場畫面，在提前開放入場前，有大量民眾自帶露營椅到場排隊，而鄰近開幕時間，現場更是人滿為患，停車場瞬間擠爆。由於排隊時間太長，好市多員工也提供免費飲用水給現場排隊民眾。