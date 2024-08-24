H級辣模「無罩」買串燒嗨翻粉絲　自曝驚見阿伯公廁打手槍

記者黃翊婷／綜合報導

網紅辣模辛尤里擁有傲人的H級上圍，作風大膽，時常在社群平台分享火辣美照造福粉絲。她昨日（23日）在臉書分享近兩天在香港的工作日記，以及「無罩」購買串燒的照片，除了誇讚當地食物好吃之外，她還透露在公廁撞見一名阿伯於門邊打手槍的不雅畫面。

▲辛尤里「無罩」買串燒。（圖／翻攝自Facebook／辛尤里yuiyui，下同。）

辛尤里23日在臉書發文分享近兩天的工作日記，包含在香港上廁所被超厚鐵門夾到手、連續兩天吃串燒吃到認識老闆、到處跟路人聊天、品嘗當地好喝的啤酒、被朋友嚇到差點以為自己在拍鬼片、醉到在路邊跟黑人聊天等等，甚至還在公廁撞見一名阿伯於門邊打手槍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲辛尤里分享工作照片。

辛尤里除了分享工作日記，還貼出多張「無罩」購買串燒的照片，只見她穿著白色一字領上衣、工裝長褲，小露纖細腰身，展現好身材，讓粉絲大飽眼福。

▲辛尤里大方展現火辣好身材。

粉絲及網友們紛紛留言表示，「太吸引人」、「無罩吃小吃，我要取締妳」、「漂亮」；還有粉絲留言敲碗，希望她有空也能到馬來西亞走走。