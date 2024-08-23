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日本水戶市高橋靖市長今年二度拜會　黃偉哲盼年底率市民團來訪締盟

▲日本茨城縣水戶市高橋靖市長與大津亮一議長、高倉富士男副議長一行蒞府拜會台南市長黃偉哲，新聞及國際關係處蘇恩恩處長也一同與會出席歡迎貴賓。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲日本茨城縣水戶市高橋靖市長與大津亮一議長、高倉富士男副議長一行蒞府拜會台南市長黃偉哲，新聞及國際關係處蘇恩恩處長也一同與會出席歡迎貴賓。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

日本茨城縣水戶市高橋靖市長與大津亮一議長、高倉富士男副議長一行蒞府拜會台南市長黃偉哲，新聞及國際關係處蘇恩恩處長一同與會出席歡迎貴賓，台南近來與茨城縣交流密切，高橋靖市長暨今年1月來訪後，今再次造訪台南市府，並與黃偉哲市長討論雙方交流及締盟細節，水戶市與台南市預計於年底完成締盟。

▲日本茨城縣水戶市高橋靖市長與大津亮一議長、高倉富士男副議長一行蒞府拜會台南市長黃偉哲，新聞及國際關係處蘇恩恩處長也一同與會出席歡迎貴賓。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長首先表示，非常高興再次見到老朋友高橋市長，也感謝袴塚孝雄議員的牽線讓去年台南與水戶的學生們在躲避球的交流上得到熱烈迴響，同時也很高興今年5月開始水戶市及鄰近的4個市町等89間學校採購品質穩定、纖維細緻與甜度高的台南鳳梨作為營養午餐使用，都證明了兩市之間的好交情。

▲日本茨城縣水戶市高橋靖市長與大津亮一議長、高倉富士男副議長一行蒞府拜會台南市長黃偉哲，新聞及國際關係處蘇恩恩處長也一同與會出席歡迎貴賓。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，台南與水戶因飛虎將軍廟串起深厚的友誼，相信透過年底的締盟能讓兩市的友誼更加深厚，目前台南也推動的學生修學旅行計畫，希望讓兩市的學子透過互訪形式的修學旅行，能更加認識與了解彼此，以更多的交流互動讓此份友誼向下扎根到下一個世代。

水戶市高橋靖市長首先感謝黃市長百忙之中的接待，繼2024年1月份來訪後，為了表示對於兩市締盟的重視本次也請議會的大津議長、高倉副議長一同來訪，而水戶市為了年底的締盟也規劃了市民團前來台南見證，募集名額不到1天就額滿，可見水戶市民對台南的好感和支持。

▲日本茨城縣水戶市高橋靖市長與大津亮一議長、高倉富士男副議長一行蒞府拜會台南市長黃偉哲，新聞及國際關係處蘇恩恩處長也一同與會出席歡迎貴賓。（圖／記者林東良翻攝，下同）

高橋市長進一步指出，接續之前的躲避球交流活動，體育方面希望能擴大到國高中生的棒球交流、觀光方面也正在推動讓包機航線擴大至固定航班，讓更多的水戶市民能夠來到台南觀光認識台南。

水戶市大津亮一議長表示，本次來訪是以年底兩市締盟為目標拜訪黃市長，未來希望能透過締盟的形式讓水戶與台南展開更多的交流，第一次來到台南的大津議長不僅感受到台南是一座充滿文化與魅力的城市，早上參拜飛虎將軍廟時，也對於台南市民們長年來祭拜出生於水戶的杉浦茂峰感到由衷的感謝。並表示接下來會與其他議員們，一起攜手努力讓兩市能有更多的交流機會。

▲日本茨城縣水戶市高橋靖市長與大津亮一議長、高倉富士男副議長一行蒞府拜會台南市長黃偉哲，新聞及國際關係處蘇恩恩處長也一同與會出席歡迎貴賓。（圖／記者林東良翻攝，下同）

水戶市位於日本茨城縣中部，人口約26萬人，為茨城縣廳所在地。水戶市為水戶德川家的發源地，以水戶黃門而聞名。該市並擁有以賞梅著名的日本三大名園之一「偕樂園」及特產「水戶納豆」。水戶市因其為飛虎將軍廟祭祀主神「杉浦茂峰(Sugiura Shigemine)」的故鄉而開啟與台南的交流。

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