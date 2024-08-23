前幕僚「黑輪」遭虎頭蜂奪命　蘇貞昌悼：敬佩他捨己救人

▲立委鍾佳濱的志工團在屏東浸水營古道登山，遭到虎頭蜂攻擊 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

民進黨立委鍾佳濱的屏東服務處昨日舉辦「志工團登山」活動，不料，其中3人在行經浸水營古道時，遭到虎頭蜂襲擊，為了疏散團員，領隊洪偉彥還因來不及躲離，最終遭蜂群螯咬，送醫宣告不治。對此，前行政院長蘇貞昌今（23日）透露，洪偉彥曾是他參選台北縣長時的助理，因此，聽聞洪偉彥捨己救人，不幸逝世的事，讓他感到難過，但他也為洪偉彥的舉措感到敬佩。

台東縣消防局22日下午4時接獲通報，一支20人的登山隊在加羅板部落出口附近，遭遇虎頭蜂群襲擊，其中，有3人受傷，2人經搶救後沒有大礙，然而，領隊洪偉彥則為了疏散團員，躲避不及，最終宣告不治。

聽聞此訊，蘇貞昌稍早在臉書透露，洪偉彥曾是他參選台北縣長時服務處的助理，當年洪偉彥剛出社會，還非常年輕，常常開著車載著團隊同仁到處跑行程，大家都叫他「黑輪」。

蘇貞昌回想，洪偉彥臉上常常帶著笑容，爽朗的個性也得到許多同事的喜愛。「今天聽聞他捨己救人，不幸逝世，實在讓人難過，也令人敬佩，希望他能安息，並請家屬節哀。」

據了解，洪偉彥除了曾經擔任蘇貞昌的幕僚，也因做事認真，先後在前立委林育生、立委張宏陸、立委吳秉叡等人的團隊中擔任過助理。直至3年前，離開新北市議員戴瑋姍的服務處後，才返鄉到立委鍾佳濱的服務處任職。