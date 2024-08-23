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夏末到秋季「虎頭蜂最活躍」　林業署提醒3大逃生要點

▲▼虎頭蜂,黃蜂。（圖／達志影像／示意圖）

▲林業保育署提醒，夏末到秋季到郊外要當心虎頭蜂螫傷。（圖／達志影像／示意圖）

記者楊惠琪／台北報導

民進黨立委鍾佳濱屏東服務處舉辦志工團登山活動，昨在古道遭遇虎頭蜂襲擊，其中41歲洪姓領隊為保護團員，遭蜂群螫咬至少30處傷口，送醫不治。林業及自然保育署曾在臉書粉專提醒，從夏末至秋季期間，都是虎頭蜂出沒季節，若登山遇到虎頭蜂攻擊，務必掌握3大逃生要點。

林業保育署表示，虎頭蜂與一般蜜蜂的危險性不同，一般蜜蜂螫針有倒鉤，螫人後無法拔出，當蜜蜂掙脫或遭拍離時，螫針與毒囊便從蜜蜂的腹部撕離，留在被螫的人身上，蜜蜂因而傷重死去；而虎頭蜂的螫針不具明顯倒鉤，可以重複使用，可重覆性攻擊，加上人體對於虎頭蜂的蜂毒蛋白有極大的過敏反應，才會造成死亡案例。

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林業保育署指出，從夏末到秋季登山應留意周遭環境，避免大動作揮手或任意搖動樹枝，若遇到虎頭蜂攻擊務必掌握3要點：首先是壓低身體，安靜離開，切勿揮打，引發蜂群攻擊；其次，遭遇攻擊時，應以衣物護住頭部，壓低身體，快速離開，且儘量向順風方向離開，減輕引發氣流、殘留被螫者的費洛蒙訊息；最後是要分散逃生，盡量減少毒蜂的注意力。

遇虎頭蜂攻擊，逃生3大要點：

一、壓低身體，安靜離開：遇到虎頭蜂時，應立即壓低身體，安靜地離開現場，避免揮手或搖動樹枝，以免激怒蜂群引發攻擊。

二、保護頭部，快速逃離：如果已經遭遇攻擊，應該迅速用衣物保護頭部，並保持壓低身體，快速向順風方向撤離，這樣可以減少氣流和費洛蒙訊息，降低被虎頭蜂追擊的風險。

三、分散逃生：與他人一同登山時，應採取分散逃生的策略，這樣可以分散毒蜂的注意力，增加逃生機會。

 

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