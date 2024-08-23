婚禮淫DJ闖女客帳篷「摸臀扯內褲」被1腳踹出來　下場曝光

▲楊姓婚禮DJ半夜闖入女賓客帳篷猥褻2女，法官依侵入住宅強制猥褻罪嫌判決有罪。（圖／記者楊永盛攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

一對新人相中苗栗縣造橋鄉一家露營區，2022年年尾時邀請親友參與浪漫婚禮，並聘請楊姓男子擔任婚禮儀式的音樂DJ。不料，楊男半夜闖入2名女賓客共宿的帳篷，接連觸摸她們的胸部和下體，慘遭女子踹出帳篷並報警。法官審理認定楊男觸犯加重強制猥褻罪，各判處1年6月、1年8月徒刑，但考量雙方和解，宣告緩刑5年，全案仍可上訴。

判決書指出，楊男在前年年底某日晚上，被一對新人聘請到造橋鄉某露營區，擔任婚禮活動的DJ，婚禮結束後的隔天凌晨2點許，竟闖入2名女賓客留宿的帳篷，趁她們熟睡之際，先躺臥到A女身旁，以手摟住她的腰部及觸摸背部，A女被突如其來狀況驚醒，趕緊將楊男推開。但楊男不顧A女明確拒絕，變本加厲以腳上下移動觸碰她的腳，再以手撫摸A女臀部，經A女再次推開後才停止。但因為動作沒有太大，隔壁的B女仍未醒來。

詎料，楊男被A女推開後，竟沒有馬上離開，反而繼續留在帳篷裡面，接著又躺臥在另名B女身旁，同樣利用被害人熟睡用手環抱、觸摸她胸部，甚至拉下內褲觸摸她下體，Ｂ女因此驚醒將內褲拉回，並大聲斥責楊男離開，楊男似乎不肯離去，B女最後起腳將楊男踢出帳篷。2女受辱後，分別通知住旁邊帳篷的丈夫和男友並報警。

法官審理時，楊男辯稱，曾在2女的帳篷外問是否為他的帳篷，他也不確定該帳篷是否是他的，也忘記A女及B女是否有回覆。

法官審酌楊男與2名被害女子素昧平生，雙方僅因婚禮活動齊聚一處，竟未經同意逕自侵入對方帳篷，嚴重侵害被害人居住和平及性自主決定權，觸犯「侵入住宅強制猥褻罪」，但考量楊男已與2女達成和解並賠償完畢，符合減輕要件，分別判刑1年6個月、1年8個月，應合併執行2年、宣告緩刑5年，並應完成8場次法治教育課程。