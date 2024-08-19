快訊／苗栗7歲女童15F墜落亡　媽媽外出接小孩獨留她在家釀憾事

▲苗栗縣今日傳出女童墜樓死亡案,。（示意圖／ETtoday資料照）



記者楊永盛、許權毅／苗栗報導

苗栗縣頭份市節約街今日16時48分驚傳幼童墜樓死亡案，一名徐女外出接小孩，讓7歲女兒獨自在家，結果女童不明原因自15樓住家墜下至1樓，保全發現後趕緊通報，救護人員到場時，發現女童已經無呼吸心跳，趕緊實施CPR，經送往為恭醫院搶救，仍宣告不治。

初步了解，女童四肢、胸部、肋骨都有明顯擦挫傷、變形，但並沒有大量出血。警方正調閱監視器，釐清女童為何從陽台墜下，詳細情況仍待釐清。