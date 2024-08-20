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社會 社會焦點 保障人權

當街綁架人妻畫面曝！黑衣男前後蹲點埋伏　粗暴拖進車囚禁30hrs

記者楊永盛、黃資真／苗栗報導

苗栗一名林姓女子(28歲)因欠下30萬債務，18日當街遭黑衣人擄上車，30小時後獲釋被丟包在嘉義市區，再自行搭計程車回苗栗，警方獲報後漏夜在雙北逮捕4名嫌犯，而擄人當下的畫面也曝光！

▲▼ 苗栗28歲女子因欠債30萬元，遭擄走30小時後獲釋。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲女子從美容店走出到準備上車期間，黑衣人（紅圈處）正躲在變電箱旁觀察。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

畫面中可以看到，當時林女剛做完美甲走在路邊，一旁早已有黑衣人躲在變電箱旁伺機而動，等到林女橫跨馬路走到自車旁時，發現後方1輛白車詭異停在後方，不以為意的她剛開車門瞬間，白車立刻堵住去路，埋伏的黑衣人與後座男子隨即衝上前將林女拉出，粗暴將她丟到車裡，林女腳上拖鞋都掉落，僅耗費不到30秒就將人押走。

初步調查，林女因玩線上賭博欠了李姓主嫌(34歲)30萬，被押走載到台中更換車牌後，再至嘉義縣山區一處工寮，搶走林女手機並拘禁，逼迫歸還30萬元，另輛接應車則被共犯開回台北。

▲▼ 苗栗28歲女子因欠債30萬元，遭擄走30小時後獲釋。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲林女被丟包在嘉義後，自行搭計程車回家，在國1苗栗交流道被攔截帶回警局。

此前，林女因與丈夫吵架，多日冷戰不說話，以為她還在氣頭上不接電話，直到18日上午發覺林女還沒回家，連忙跑到美容行查看，赫見轎車停在路旁卻不見人，調閱店家監視器才驚見妻子被擄走，焦急報警。

警方18日下午獲報擄人案後，19日晚間在新北市找到劉姓車主，劉供稱他只把車借給李男，更當著員警面前打電話給李抱怨為何讓他惹禍上身。自知事情露餡的李便將林女載到嘉義縣東埔鄉一家飯店旁丟包，林女連忙向丈夫報平安，並自行搭計程車返家。

警方仍不敢大意，在國道1號苗栗交流道發現計程車，進一步確認司機並非共犯、林女平安後，護送林女回警局，目前已逮捕李男、高姓、楊姓和劉姓共犯，以釐清案情。

▲▼ 苗栗28歲女子因欠債30萬元，遭擄走30小時後獲釋。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲警方逮捕34歲李姓主嫌。

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