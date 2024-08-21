快訊／猥褻同仁遭判2年2月！　士院前庭長4點聲明：上訴力爭清白

記者黃哲民、莊智勝／台北報導

士林地院前庭長蔡明宏被控涉嫌猥褻同院女書記官、女法官，因此遭司法院停職，並被監察院彈劾。台北地院今(21日)審理本案，認定蔡涉犯強制猥褻，分別處1年6月、1年徒刑，合併應執行2年2月。判決結果出爐後，蔡明宏也發布四點聲明回應，強調自己絕無猥褻行為，「堅決提出上訴，力爭清白到底！」

▲士林地院前庭長蔡明宏。（圖／記者黃哲民攝）

蔡明宏在士林地院任職30多年，曾擔任行政庭長，他被控2007年間，以勘查士院淨山活動路線之名，開車載1位女書記官上陽明山，在車內涉環抱女方貼胸吸吮，對試圖反抗的女方說「再5分鐘就好」，女書記官衣衫不整逃下車，最後仍在蔡男瞪視下回車內由蔡男送她下山。

此外，蔡明宏另涉前年（2022年）11月間，假裝關心1位分發不久的年輕女法官，載女法官到陽明山吃飯後，下山時刻意開進「中湖戰備道」旁窄巷內停車，在車內騷擾女法官。

案情曝光後，蔡明宏遭司法院停職，並被監察院彈劾。蔡明宏不服，公開聲明自稱遭「集體誣陷」、有心人帶風向將他形容成「瘋癲不堪、十惡不赦的色狼」，監院卻偏聽虛構的片面之詞，使他名譽遭遇「殺人滅口」般的毀滅。

▲蔡明宏辯護律師丁昱仁。（圖／記者黃哲民攝）

本案一審由台北地院審理，今判決結果出爐，認定蔡明宏涉犯強制猥褻，分別處1年6月、1年徒刑，合併應執行2年2月。蔡明宏稍早也發布四點聲明回應：

一、本人再次嚴正聲明絕無對告訴人為任何猥褻行為。

二、本案審理過程所呈現之證據已足證並無對告訴人等有何不法行為，法院卻置之不理，予以忽略，但對於明顯與證據矛盾、存在重大瑕疵之告訴人指訴，法院卻未有必要之質疑與審查，率予採信。

三、由今日判決結果可見，法院未充分斟酌對本人有利事證，採認告訴人片面且與客觀證據不符之指控，導致判決背離事實、顯失公平。

四、本人深感不服，堅決提出上訴，力爭清白到底。