泰飛機爆炸恐9死　俯衝墜地「機鼻插入泥地10公尺」一度找不到遺體

記者吳美依／綜合報導

泰國差春騷府（Changwat Chachoengsao）22日發生爆炸空難，當局研判機上9人恐怕全部身亡，但由於飛機俯衝墜地時，機鼻直接插入泥地裡10多公尺，因此搜救團隊一開始完全找不到遺體。

▲泰國一架小飛機在空中爆炸墜毀，當局研判機上9人恐怕全部身亡。（圖／達志影像／美聯社，下同。）



泰媒khaosod報導，一架塞斯納208（Cessna Caravan C208）小飛機下午2時46分從曼谷素萬那普機場（Suvarnabhumi Airport）起飛，預計前往桐艾機場（Trat Airport），未料才剛起飛10分鐘左右，就在下午2時57分失聯，之後不幸爆炸墜毀。

報導指出，當局一開始未能找到任何遺體，後來才發現，這是因為飛機俯衝之後，機鼻首先墜地，埋進逾10公尺深的泥地裡。由於失事地點周圍都是稻田、灌溉溝渠、魚池與養蝦場，海水湧入導致淹水，一度動用挖土機清理。

差春騷府首長央特隆（Chonlatee Yangtrong）表示已動員約300人漏夜搜救，目前僅尋獲數個人類身體部位。搜救行動仍在進行中，也換上伸縮臂更長的挖土機，增加挖掘深度。

泰國民航局表示，這架小飛機是「泰國飛行服務有限公司」（Thai Flying Service Company Limited）航班TFT209，機上一共有4名機組人員及5名乘客。

5名乘客皆為中國公民，分別為張靜靜（Chang Jing Jing, 12歲）、張靜（Chang Jing，43歲）、唐宇（Tang Yu，42歲）、尹金芳（Yin Jin Fang，45歲）以及尹航（Yin Han，13歲）。

4名機組人員皆為泰國公民，分別是35歲空姐納帕克（Napak）、26歲空姐西里尤帕（Siriyupa）、30歲副機師蓬薩克（Pornsak）與61歲機師阿努查（Anucha）。