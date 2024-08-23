　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

菲前女市長涉包庇逃亡人間蒸發　姐姐印尼落網押回馬尼拉

▲▼ 菲律賓參議員洪迪薇（Risa Hontiveros）在臉書發布照片，郭華萍的姐妹和一名同夥（坐者）被印尼拘捕。（圖／翻攝自臉書／Senator Risa Hontiveros）

▲菲律賓參議員洪迪薇（Risa Hontiveros）在臉書發布照片，郭華萍的姐妹和一名同夥（坐者）被印尼拘捕。（圖／翻攝自臉書／Senator Risa Hontiveros）

記者詹雅婷／綜合報導

菲律賓丹轆省班班市33歲前市長郭華萍（Alice Guo）疑為中國間諜，菲律賓本周下令對她與她的家人註銷護照，發布通緝令。在印尼相關單位的協助之下，郭華萍姐姐謝拉．郭（Sheila Guo）以及一名生意夥伴已於21日在印尼巴淡島落網，並於22日被押回馬尼拉。

菲律賓每日詢問報等報導，郭華萍姐姐謝拉．郭與一間離岸博弈公司代表人卡桑德拉．王（Cassandra Ong）先前接受新加坡男子的協助，此人為他們預定在印尼的住宿，當兩人動身準備離開巴淡島時，印尼移民局成功攔截，並在21日上午6時45分逮人，把他們送回菲律賓。

被捕之後，謝拉．郭與卡桑德拉．王在相關人員護送之下，搭機返回菲律賓，航班已於22日下午5時左右降落馬尼拉機場第一航廈。移民機構人員透過聲明表示，兩人被印尼移民局視為非法外籍人士，因為他們在菲律賓遭通緝。

謝拉．郭與卡桑德拉．王完成體檢程序之後，隨即被帶往調查局接受問話。在此之際，郭華萍依然在逃。

▲菲律賓丹轆省小城市班班華裔女市長郭華萍。（圖／翻攝自Facebook／Mayor Alice Leal Guo ）

▲▼郭華萍2022年5月當選丹轆省班班市市長，今年爆出爭議。（圖／翻攝自Facebook／Mayor Alice Leal Guo ）

▲▼菲律賓丹轆省（Tarlac）小城市班班（Bamban）華裔女市長郭華萍。（圖／翻攝自Facebook／Mayor Alice Leal Guo ）

郭華萍2022年5月當選丹轆省班班市市長，直到今年才爆出爭議，因為執法單位鎖定班班市一處博彩賭場展開突擊搜查時發現狀況有異，在展開相關調查之後，她面臨利用職權包庇離岸博弈產業等指控，還被質疑是中國間諜。各種跡象都指向郭華萍蓄意犯法，她隨後被撤職、取消所有退休福利，永久不得重新進入公職。

在這之後，郭華萍人間蒸發，隨後她與她的同夥經非法管道逃到馬來西亞、新加坡、印尼。

ET快訊
戴資穎超痛苦！球迷心疼又氣憤　4強賽對手出爐
快訊／5縣市大雨特報！下到入夜
趁校慶播放A片！　桃園教授「強抬女學生雙腿」頂私處
快訊／AMD創新研發據點「落腳高雄」　陳其邁證實：就在亞灣區
全紅嬋「買iPhone」遭酸民噴不愛國！店員：不知買給誰
獨／新新併換股比「0.6022」怎麼來？　委任財顧給答案
加入僅2年！半導體界大老陳立武　宣布辭英特爾董事
快訊／周天成直落2挺進4強　對手累到躺地
板橋1顆蛋黃酥486元！　比陳耀訓貴近4倍
害二寶媽翻車「5歲童拋飛慘死」　BMW惡駕駛判刑出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

德車站爆「行刑式槍決」！大廳旅客秒逃竄　死者倒地畫面曝

價值破12億！波札那出土「2492克拉巨鑽」　史上第2大

日本首相即將換人！　最新民調：小泉進次郎獲「最高支持度」

餐廳表演「裙子意外起火」　女舞者被大火吞噬竄逃求救畫面曝

裴洛西演講前口袋掉出廁紙？網群嘲「用來威脅拜登」　真實作用曝

出生僅3月！男嬰睡覺「遭2比特犬咬死」　19歲小爸媽在樓下呼麻

金龍拉麵遭斷尾！龍眼「流淚」　日媒：大阪特有的幽默

疑人為釀禍！「英國比爾蓋茲」船難多人亡　船廠CEO：船員過失

英國最孤獨學校徵人了！年薪172萬還包住宿　50萬頭羊作伴

辣媽轉行當AV女優　「影片全是19歲兒子拍攝」合體爆拍片內幕

【懶成一攤貓餅】胖橘趴車底下納涼嚇壞飼主XD

【你4誰？】工作3個月沒回家我家的貓咪竟然不認得我了QQ

汪小菲妻參戰批張穎穎「知三當三」 　她反酸：偽豪門的生活不易

「英國比爾蓋茲」遺體尋獲　與18歲女兒卡床墊中

黑嘉嘉「母胎單身30年」：接受未婚生子　忙工作零桃花「砸千萬開圍棋教室」　

最正三寶！她衝馬路險被撞「甜笑道歉」網戀愛：請慢過

新光金1股換0.6022台新金　更名「台新新光金控」

「巨大球拍」為統一獅開球　李洋加碼抽親筆簽名紀念酒

姚淳耀「10張台積電」拚退休金　吳姍儒羨慕虧：難怪不用講話XD

25歲女闖民宅「半裸找衣」男傻眼：妳哪位　見驗毒採尿杯竟塞千元

德車站爆「行刑式槍決」！大廳旅客秒逃竄　死者倒地畫面曝

價值破12億！波札那出土「2492克拉巨鑽」　史上第2大

日本首相即將換人！　最新民調：小泉進次郎獲「最高支持度」

餐廳表演「裙子意外起火」　女舞者被大火吞噬竄逃求救畫面曝

裴洛西演講前口袋掉出廁紙？網群嘲「用來威脅拜登」　真實作用曝

出生僅3月！男嬰睡覺「遭2比特犬咬死」　19歲小爸媽在樓下呼麻

金龍拉麵遭斷尾！龍眼「流淚」　日媒：大阪特有的幽默

疑人為釀禍！「英國比爾蓋茲」船難多人亡　船廠CEO：船員過失

英國最孤獨學校徵人了！年薪172萬還包住宿　50萬頭羊作伴

辣媽轉行當AV女優　「影片全是19歲兒子拍攝」合體爆拍片內幕

賈永婕入主台北101董座　業界推測「1件事」是關鍵

台積電跌2元收949　台股小漲9點來到22158點

101新總座賈永婕夫家曾開信義區百貨　打造紐約風地標

地震颱風重創花蓮部落！　全聯攜手芥菜種會捐贈140萬物資

短今認了「暈船帥歐巴」！出國追愛：他是我的soulmate 結局超受傷

桃園中年男上網找貸款　設定約定帳戶「險成詐團幫兇」

擔心屏東母親安危！孝子美國跨海求援　警破門解危

北市女騎單車運動熱暈重摔倒地　「腳部扭傷」路人急上前協助

戴資穎又傷到左膝！表情讓球迷心疼又氣憤　明4強賽對手出爐

快訊／5縣市大雨特報！下到入夜

國際熱門新聞

南韓酒店大火7死11傷　女住客跳氣墊慘死

妹子PO人肉砲彈勸世片　大家都想飛

即／泰國飛機驚傳爆炸墜毀！5中國公民罹難

北韓選手「甜笑合照」南韓運動員遭處分！

泰國飛機起飛11分鐘爆炸！中國5死名單曝

116歲日本奶奶接棒「世界最長壽」　長青秘訣曝光

「英國比爾蓋茲」遺體找到了　與18歲女兒卡床墊中

她從摩天輪車廂掉出來　當場墜亡

韓飯店大火7死12傷　氣墊翻轉逃生彈飛死亡

陸籍播音員直播喊「釣魚島是中國的」　NHK擬索賠提告

泰國出現亞洲首例　M痘新病毒株感染者

遊客把行李箱放進行李區　日本人超火大

19歲兒幫親媽拍AV　合體爆拍片內幕

澤倫斯基視察邊境 　普丁控烏攻核電廠

更多熱門

相關新聞

墜機「機鼻插地10公尺」找無遺體

墜機「機鼻插地10公尺」找無遺體

泰國差春騷府（Changwat Chachoengsao）22日發生爆炸空難，當局研判機上9人恐怕全部身亡，但由於飛機俯衝墜地時，機鼻直接插入泥地裡10多公尺，因此搜救團隊一開始完全找不到遺體。

中國晶片教父：大馬達5條件即可生產半導體

中國晶片教父：大馬達5條件即可生產半導體

班機引擎起火！噴火盤旋2hrs　生存率僅50%

班機引擎起火！噴火盤旋2hrs　生存率僅50%

女友內衣「沾污漬」！他裝監視器拍下叔叔尻槍

女友內衣「沾污漬」！他裝監視器拍下叔叔尻槍

蹲馬桶被咬爆蛋蛋！他「下體噴血」徒手擒蛇

蹲馬桶被咬爆蛋蛋！他「下體噴血」徒手擒蛇

關鍵字：

菲律賓郭華萍東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

即／大廠拒接對岸軍工訂單　副董帶百人出走接單

9月嬰回家幫2歲姊慶生　父嫌吵活活打死

八點檔女星「真的結婚了」！　登記嫁大9歲帥男友

「演大愛戲已婚男星」驚爆出軌！

南韓酒店大火7死11傷　女住客跳氣墊慘死

妹子PO人肉砲彈勸世片　大家都想飛

即／台南300坪塑膠粒倉庫全面燃燒　超巨黑煙衝天

NIKE無預警7折快閃促銷！

即／為了保護團員！登山團領隊遭虎頭蜂圍攻慘死

即／泰國飛機驚傳爆炸墜毀！5中國公民罹難

北韓選手「甜笑合照」南韓運動員遭處分！

泰國飛機起飛11分鐘爆炸！中國5死名單曝

畫面曝光！他帶女友回家驚見「25歲裸女晃UU」

信義區陰廟被包圍「僅距正門1公尺」　隔年建商就過世

今晚10:47進入處暑！「5生肖」將迎最強運勢

更多

最夯影音

更多

【懶成一攤貓餅】胖橘趴車底下納涼嚇壞飼主XD

【你4誰？】工作3個月沒回家我家的貓咪竟然不認得我了QQ

汪小菲妻參戰批張穎穎「知三當三」 　她反酸：偽豪門的生活不易

「英國比爾蓋茲」遺體尋獲　與18歲女兒卡床墊中

黑嘉嘉「母胎單身30年」：接受未婚生子　忙工作零桃花「砸千萬開圍棋教室」　

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面