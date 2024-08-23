菲前女市長涉包庇逃亡人間蒸發　姐姐印尼落網押回馬尼拉

▲菲律賓參議員洪迪薇（Risa Hontiveros）在臉書發布照片，郭華萍的姐妹和一名同夥（坐者）被印尼拘捕。（圖／翻攝自臉書／Senator Risa Hontiveros）

記者詹雅婷／綜合報導

菲律賓丹轆省班班市33歲前市長郭華萍（Alice Guo）疑為中國間諜，菲律賓本周下令對她與她的家人註銷護照，發布通緝令。在印尼相關單位的協助之下，郭華萍姐姐謝拉．郭（Sheila Guo）以及一名生意夥伴已於21日在印尼巴淡島落網，並於22日被押回馬尼拉。

菲律賓每日詢問報等報導，郭華萍姐姐謝拉．郭與一間離岸博弈公司代表人卡桑德拉．王（Cassandra Ong）先前接受新加坡男子的協助，此人為他們預定在印尼的住宿，當兩人動身準備離開巴淡島時，印尼移民局成功攔截，並在21日上午6時45分逮人，把他們送回菲律賓。

被捕之後，謝拉．郭與卡桑德拉．王在相關人員護送之下，搭機返回菲律賓，航班已於22日下午5時左右降落馬尼拉機場第一航廈。移民機構人員透過聲明表示，兩人被印尼移民局視為非法外籍人士，因為他們在菲律賓遭通緝。

謝拉．郭與卡桑德拉．王完成體檢程序之後，隨即被帶往調查局接受問話。在此之際，郭華萍依然在逃。

▲▼郭華萍2022年5月當選丹轆省班班市市長，今年爆出爭議。（圖／翻攝自Facebook／Mayor Alice Leal Guo ）

郭華萍2022年5月當選丹轆省班班市市長，直到今年才爆出爭議，因為執法單位鎖定班班市一處博彩賭場展開突擊搜查時發現狀況有異，在展開相關調查之後，她面臨利用職權包庇離岸博弈產業等指控，還被質疑是中國間諜。各種跡象都指向郭華萍蓄意犯法，她隨後被撤職、取消所有退休福利，永久不得重新進入公職。

在這之後，郭華萍人間蒸發，隨後她與她的同夥經非法管道逃到馬來西亞、新加坡、印尼。