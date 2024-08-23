搜救員臉旁邊「浮出詭異人臉」　泰墜機9死只找到2隻手1人腦1頭骨

▲救援現場的照片出現神祕陰影，引發網友關注。（圖／翻攝自臉書）

記者詹雅婷／綜合報導

泰國差春騷府22日發生飛機爆炸墜毀事故，依據先前消息，搜救人員只找到2隻手、1個頭骨、1個人腦，研判機上9人恐已全數罹難。在搜救行動展開之際，一張墜機現場照片引起不少網友關注，因為照片中似乎出現看起來像是人臉的神祕陰影。

泰媒Thaiger、Khaosod等報導，這架塞斯納208小飛機從曼谷素萬那普機場後才10分鐘左右就失聯墜毀，當局一開始未能找到任何遺體，後來才發現，這是因為飛機俯衝之後，機鼻首先墜地，埋進逾10公尺深的泥地裡。

▲▼當局研判機上9人恐已全數罹難。（圖／達志影像／美聯社）

根據救援人員皮塔奇普（Jairak Pitakchip）發布的照片，救援人員起初在墜機現場操作挖掘機具進行開挖，尋找失事飛機乘客遺體與飛機殘骸。然而這張照片引起不少網友關注，因為在救援人員的臉旁邊有個神祕陰影，看起來與人臉非常相似。許多網友一看照片感到相當震驚，「我看到那個的那一刻，心臟直接漏跳一拍」。

根據當地村民的說法，事發當下傳來一陣巨響，隨後就看到飛機墜落地面，部份零件噴飛至附近居民家中，警方趕抵發現現場遍佈飛機燃料，立即進行封鎖並搜尋飛機殘骸。當地搜救單位已出動300人進行搜索，但僅找到兩隻手、一個頭骨和一個人腦。

泰國民航局表示，這架小飛機是「泰國飛行服務有限公司」（Thai Flying Service Company Limited）航班TFT209，機上一共有4名機組人員及5名乘客。

5名乘客皆為中國公民，分別為張靜靜（Chang Jing Jing, 12歲）、張靜（Chang Jing，43歲）、唐宇（Tang Yu，42歲）、尹金芳（Yin Jin Fang，45歲）以及尹航（Yin Han，13歲）。4名機組人員皆為泰國公民，分別是35歲空姐納帕克（Napak）、26歲空姐西里尤帕（Siriyupa）、30歲副機師蓬薩克（Pornsak）與61歲機師阿努查（Anucha）。