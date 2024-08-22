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開學換機快看！網購「3C開學季」微星筆電現省萬元　AI平板成學生族新歡

蝦皮購物「3C開學季」（圖／蝦皮購物提供）

▲開學在即，網購平台精選熱銷3C筆電祭優惠。（圖／蝦皮購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

找資料、做報告、寫論文，現在學生使用筆電或平板等3C輔助學習頻率高，隨著開學倒數，學子們準備回歸校園生活，電商平台紛紛推出開學季優惠活動，精選Apple入門筆電、ASUS效能筆電、msi微星文書筆電等多款筆電與3C周邊下殺，要添購上課配備或換新機，趁現在買很划算。

瞄準開學季，東森購物網集結各大廠牌3C及周邊產品，推出驚喜價來應援新學期，讓預算有限的學生族也能負擔得起，例如MacBook Air 13吋現在僅需22,999元，是全網最低價Apple入門筆電；ASUS Vivobook X1404VA 14吋效能筆電，規格直升16G記憶體、升級1TB SSD、FHD，2萬元不到就能入手；聯想Lenovo Tab P12 TB370FU 12.7吋筆電，更是只要12,750元，買再送豪禮包，包括藍芽雙模無線滑鼠、螢幕保護貼和手提平板包，多功用途一次搞定。

針對有印報告或論文需求的學生，不用找影印店，印表機也有限時優惠，推薦HP四合一多功能連供噴墨印表機，連續供墨，不僅可以省錢，還可以無線列印，多人共享，列印、影印、掃描一次兼備。

蝦皮購物「3C開學季」（圖／蝦皮購物提供）

▲微星 Prestige 13Evo 13吋文書筆電，輕便好攜帶。（圖／蝦皮購物提供）

數位化時代，人手一台筆電已成為常態，瞄準學生族群對3C用品的高度需求，蝦皮購物「3C開學季」網羅筆電、鍵盤、分享器等熱銷3C用品祭5折起，8/25限定領券最高再省萬元，並針對不同挑選訴求推薦，例如msi微星的Prestige 13Evo A12M 234TW 13吋文書筆電，重量僅有990克，上學輕便好攜帶，搭載最新NVIDIA顯示卡的Cyborg 14 A13UCX 027TW 14吋電競筆電，則是提供最順暢的遊戲體驗，直降1萬元。

想用輕巧iPad取代筆電，也有以多角度支架為設計的eiP Magnetix可拆式iPad鍵盤，一秒提升生產力，優惠最低1,999元；採用Wi-Fi 7技術的TP-Link Archer BE230 BE3600 wifi分享器，只要2,599元輕鬆居家上網零死角。

Yahoo奇摩購物開學3C（圖／Yahoo奇摩購物提供）

▲Galaxy Tab S9 11吋平板電腦鍵盤套裝組。（圖／Yahoo奇摩購物中心提供）

Yahoo奇摩購物從站上數據發現，上學必備的筆電3C與周邊正值換新時機買氣升溫，尤其學生族偏好輕薄便攜與功能性兼具的高CP值商品，像是主打輕薄機身的「Acer Aspire Lite 14吋筆電」免去負重上學的辛勞現省破3,000元、完美滿足線上娛樂需求的「ASUS TUF Gaming A15電競筆電」現折4,000元。

而近期輕巧體積、功能升級的平板也逐漸成為學生族最愛，搭載AI助理的「三星 Galaxy Tab S9 11吋平板電腦鍵盤套裝組」可以輕鬆完成筆記、報告與修圖，8月底前享優惠價再送1000超贈點。

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