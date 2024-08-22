下周開學又放2天假！家長超不解　萬人見「行事曆這1天」更抓狂

▲國小到國中將在下周五開學。（示意圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

暑假進入尾聲，許多家長巴不得孩子們趕快開學！不過有網友哀喊，查看開學日（8月30日）竟是星期五，等於去學校一天，孩子又能放兩天假日，讓他眼神死大喊「禮拜五開學的用意到底是三小？」文章引來萬人也哀號，「返校星期四、星期五開學...真的不理解」、「你沒看過113學年上學期是星期一休業式吧」。

一名女網友在《Threads》開頭就無奈直呼，「我其實很想問，禮拜五開學的用意到底是三小？」

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正如原PO所說的，教育部公布113學年度行事曆，國小、國中、高中上學期返校日為8月29日（星期四）、8月30日則為開學（星期五）；上學期最後上課日、結業式為2025年1月20日（星期一）。

文章曝光後，引來萬人熱議，「我覺得啦，應該是星期五開學當第一周，下個星期開始就可以直接模擬考？」「再讓你多體驗兩天的暑假」、「我也不知道開學的意義在哪」、「然後我們禮拜四來個返校？什麼X學校」、「返校星期四、星期五開學...真的不理解」、「我們學校叫我們禮拜四回去開學典禮」。

也有家長、學生透露，「不用難過，我學校住宿，周末返家，學校要我周四晚上回去，然後周五開學，周六周日補課，連上8天沒問題的」、「我們直接連上8天課，所以我們中秋跟國慶有連假」。

對此，網友熱心解釋，「像是有規定每學期要上固定的周數，禮拜五開學可以算一周，所以其實很爽，（沒記錯的話，而且想成一個禮拜放4天假就好）」、「暑假規定天數是60天，7/1至8/29」；最後有人更崩潰直呼，「你沒看過113學年上學期是星期一休業式吧」、「只是因為規定暑假是60天，7/1-8/29剛好60天，星期五開學還好，學期最後一天是星期一才令人抓狂」。