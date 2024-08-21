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用生命換來的獎！周奎學罹癌仍在第一線付出　獲傑出永續青年獎

▲▼周奎學榮獲「台灣傑出永續青年獎」第一名，衞服部頒獎表揚。（圖／門諾醫院提供，下同）

周奎學榮獲「台灣傑出永續青年獎」第一名，衞服部頒獎表揚。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

台灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院公共事務部主任周奎學，榮獲第四屆「台灣傑出永續青年獎」第一名，門諾醫院全體同仁引以為傲。院長莊永鑣表示，這份榮譽不僅是對周主任個人努力的肯定，更是對門諾醫院在承擔社會責任與履行醫療使命方面持續努力的高度認同。
 
由台灣永續能源研究基金會主辦的2024年台灣傑出永續青年獎，以「永續先鋒 青年領航」為主題，旨在表揚永續發展領域中有卓越貢獻的青年領袖。周奎學主任因其在「良好健康與福祉」、「優質教育」、「永續城市與社區」以及「和平正義與有利的制度」等永續績效推行事蹟有出色表現，從眾多候選人中脫穎而出，榮獲此獎殊榮，並於8月初所舉行的2024第三屆亞太永續博覽會中正式受獎。

▲▼周奎學榮獲「台灣傑出永續青年獎」第一名，衞服部頒獎表揚。（圖／門諾醫院提供，下同）
 
現年39歲的周奎學，在過去15年中，投身於救護志願服務與急救教育訓練，即使在罹患淋巴癌二期期間，他仍不間斷地投入教學與第一線救護工作。他曾幽默地說，因化療藥物影響而經常頂著光頭教課，結果被誤以為是當兵的人，說他是用生命來推動急救教育一點也不為過。

▲▼周奎學榮獲「台灣傑出永續青年獎」第一名，衞服部頒獎表揚。（圖／門諾醫院提供，下同）

▲周奎學投身救護志願服務與急救教育訓練已超過15年。

如今，癌症已經治癒，他仍然堅守初衷，持續在這條路上努力不懈。服務範圍廣及花蓮縣及連江縣（馬祖），指導超過3,000人次，涵蓋原住民、身障弱勢群體與外籍移工。他不僅在各地推動急救教育，更編製泰語急救資料，致力於提供完整且平等的急救教育資源，降低非傳染性疾病與交通事故的傷亡率，積極實踐永續發展目標。

▲▼周奎學榮獲「台灣傑出永續青年獎」第一名，衞服部頒獎表揚。（圖／門諾醫院提供，下同）

▲周奎學利用閒暇之餘為外籍移工交受急救技巧。

在門諾醫院服務超過10年的他，積極串聯機構資源，安排多場社區衛教活動，將醫療團隊帶入偏鄉地區，推廣健康專業知識。他還聯繫門諾醫院與消防局，共同推動山區災難救援合作，確保醫院能作為應變場域，協助救難單位在緊急狀況下進行人命救援工作，從而減少災難中的傷亡。

▲▼周奎學榮獲「台灣傑出永續青年獎」第一名，衞服部頒獎表揚。（圖／門諾醫院提供，下同）

此外，周奎學也在法律專業上，獲聘協助法院調解工作，並將其調解經驗與社區居民分享，提高民眾對生活中法律知識的認識，同時致力為民眾提供公平的法律調解途徑，確保每個人都能在面對法律問題時獲得平等對待。
 
此次獲獎，周奎學表示，這份榮譽除了是對他個人的莫大鼓舞，他更希望透過這個獎項，提醒大家持續關注急救教育的重要。他感性的說，他的生命因為堅持這份使命而變得更有意義，他會將這份初衷延續下去，讓更多人能夠因為學會急救技能而保護他人，改變命運。
 
門諾醫院進一步指出，周奎學主任的榮譽不僅是個人的成就，也是對醫院堅持社會責任的肯定。院方將持續致力於社會責任與永續目標的實踐，透過醫療與教育的雙重努力，為社會帶來更廣泛的影響。
 

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