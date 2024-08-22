明年總預算歲入歲出破3兆　社福教科文經濟預算排前3、國防創新高

▲114年度中央政府總預算案出爐。（圖／行政院提供）



記者陳家祥／台北報導

行政院22日通過114年度中央政府總預算案，此次歲入編列3兆1534億、歲出編列3兆1325億，皆創歷年新高。其中，若不加計各類特別預算及基金，支出最高者為社會福利項目的8310億、教育科學文化支出6050億次之，經濟發展支出5386億元第3、國防支出4674億元居第4，且這4類預算額度都較今年增加。

主計總處表示，114年度中央政府總預算案歲入共編列3兆1534億，較113年度增加4282億、約增15.7％；歲出共編列3兆1325億，較113年度增加2806億，約增9.8％。總預算歲入歲出相抵賸餘209億，是自109年以來首次預算編列賸餘。

而明年度總預算債務舉借706億，占總預算歲出2.3％，連同特別預算1607億，合共2313億，占整體歲出總額6.9％，距離法定上限15％仍有空間。另外，預估114年底累計債務未償餘額6兆8098億，占前3年度名目GDP平均數28.6％，較113年度減少1.1個百分點，距公共債務法規定之上限40.6％，尚有12個百分點。

行政院長卓榮泰說，近年來我國經濟穩健成長稅收持續增加財政體質改善，政府更有能力發展經濟照顧人民，感謝所有行政院同仁、相關部會首長，編列出具有宏觀與執行率相當高的預算，未來會在預算規模下進行明年度整體國政的施政。此外，政府推動施政的同時，仍致力於維持國家財政健全及韌性。

若以政事別來看，在不加計各類特別預算及基金的情況下，114年度總預算以社會福利支出最高，來到8310億元；教育科學文化支出6050億元次之、經濟發展支出5386億元第3、國防支出4674億元占第4，這4個項目的支出都較今年度增加。

社會福利支出8310億，較今年度增加413億，主要是增加健保財務協助方案336億、中央負擔國民年金款項136億、健康台灣深耕相關措施60億、第5期國家癌症防治計畫40億元。

教育科學文化支出6050億，較今年度增加561億，主要是增列國科會科學研究計畫126億、補助各市縣政府辦理教學研究及校園設施設備改善等53億、學校用電優惠及電價凍漲差額59億、2至未滿6歲幼兒照顧與服務經費49億等。

經濟發展支出5386億，較今年度增加1109億，主要是增列撥補住宅基金興辦社會住宅及住宅補貼政策200億、新增省道改善計畫105億、住宅家電效率升級計畫68億、永續提升人行安全計畫41億等。

國防支出4674億，較今年度增加410億元，是因增列軍事投資經費216億及增列作業維持經費177億等。

另外，針對中央對地方的補助情形，行政院秘書長龔明鑫提到，一般性補助款加上中央統籌分配稅款，中央明年對地方財源協助將達到7241億，較113年度增加895億。