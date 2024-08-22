健保財務怎麼撐？短期公務預算挹注336億　明年起多投入134億

▲健保署長石崇良。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

總統府「健康台灣推動委員會」22日首場會議，健保署長石崇良在會中報告健保改革方案4面向。對於是否有具體政策，石崇良於會後記者會指出，行政院編列336億元經費挹注健保，屬於短期措施，總統賴清德認為長期而言要有更宏觀的角度，以多元財源來投入；而目前以政府負擔的健保總經費36％，重新計算後會較往年挹注134億，未來每年會持續進行。

石崇良在首場會議中，以「健保永續—改革及優化」為題進行專案報告，政府將從優化健保財務、強化慢病照護、普及醫療服務，以及改革藥品等政策，來推動改革與優化全民健保工作。

首先，在健保財務方面，石崇良表示，主要來源65％是受薪階級者一般保費的貢獻，但是在少子女化、工作人口下降，一定會受到挑戰，因此如何擴大補充保費或多元財源挹注，會是未來健保的改革方向。

石崇良表示，以政府負擔不少於36％基礎計算，1年可多挹注達新台幣134億元；而部分的政策支持項目改為公務預算，增加多元財源挹注；另外，也分階段改革保費制度，檢討一般保費、補充保費與多元財源結構。

他說，增加挹注公共衛生，會從健檢、癌症篩檢與健康促進等公衛與預防保健方面來挹注，以減少後端疾病、重症發生；最後是提高民眾健康賦能、強化自我照顧能力。

石崇良指出，健保資源有限，國民平均每人買3.5張商業保險，如何讓商業保險保單與健保互補，讓民眾醫療保障更到位，已經著手委託國家衛生研究院辦理健保與商保偕同可行性論壇。

在會後記者會上，石崇良也提到，政策導向的預算，由本來健保總額由公務預算支應，振興改善護理環境的部分，包含夜班的津貼，大約65億元，其他還有偏向公共衛生預防保健，代謝症候群的推動等，也會繼續逐年檢討。

在保費財務結構方面，石崇良表示，這主要是來自於一般保費收入，第二是補充保險費，可能來自於資本利得，第三是政府稅收挹注，這個比例上會隨著人口高齡化和少子女化來調整；而收入面的部分，支出部分也要做到節流，讓總額可以具有效益化。

另外，商保和健保協作方面，石崇良說，未來要如何擴大醫療保障，每三個月會召開一次會議，未來會繼續討論；而總統府副祕書長張惇涵表示，開源健保的部分，後續如何給金融機構有足夠誘因，讓投保民眾可以信任，以及商保部分，如何能平易近人，會中確實有很多的討論，但沒有具體結論，總統希望用「大開大闔」態度去思考健保的困難和挑戰。

在二代健保費率方面，石崇良表示，可分為一般保費和補充保費，健保法補充費率是連同跟一般保費連動。他說，隨人口結構改變，在法律上有沒有需要脫鉤，這都是未來討論的範圍，總統也鼓勵大家集思廣益，如果需要修法就修法。至於期程，他說，目前已有組成小組，持續研議中，包含涉及修法的部分也都會納入討論。