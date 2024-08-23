共諜案增3.1倍保防經費卻低到監委受不了　監院要求國防部檢討

▲高等法院將軍官集體洩密案重判，蕭翔云（灰衣）判刑13年、康奕彬（後排黑衣左）判刑7年2月、謝孟書（後排黑衣右）判刑9年。（圖／記者吳銘峯攝）



記者杜冠霖／台北報導

現、退役軍人被教唆陰謀駕駛「CH-47契努克」軍用直升機叛逃案最重被判十三年，而監察院22日調查報告指出，100年至112年度期間查獲共諜案件計40案，涉案軍文職人員共計113人；較前10年增加為3.1倍，肯定國防部努力，但國軍反情報機制系統性缺失，且保防單位近十幾年來預算若加入通膨則實質減少，監察院通過調查報告，促請國安主管高層及行政院正視妥處，並督飭國防部檢討改進。

監委指出，為因應當前外有共機共艦連番襲擾、內有共諜潛伏伺機而動的嚴峻情勢，國安主管機關與行政院允應正視妥處，並督導國防部檢討建構堅實之人員反情報機制，並在保防人員配置、經費編列、職權工具、法令依據及人員升遷與獎勵等各方面，均給予最充分的支持，務期從速壯大國軍保防行列，全力防堵共諜滲透，並與檢調密切協作偵破潛伏共諜網，確維國軍內部純淨與國防安全。

監委調查發現，近年國軍保防單位查獲共諜案件大幅增加，100年至112年度期間查獲共諜案件計40案，涉案軍文職人員共計113人；又90年至99年偵辦共諜案件13案，涉案軍文職人員共計9人（以上均含退員），兩相比較近13年共諜案件較前10年增加為3.1倍、涉案軍文職人員增加為12.6倍，洩漏國防機密之數量增加為1.7倍，其中更有多件「極機密」國防機密外洩，如再計算疫情後111年1月1日迄113年6月15日止，蒐獲中共情工單位網路勾聯情訊更高達1706件，對國軍保防單位的努力表達肯定。

兩位監委賴振昌、賴鼎銘調查指出，中共情工部門從過往滲透對象以國軍高階及機敏單位幹部為主，復以旅遊招待方式於境外會晤吸收，中共近年改變為滲透對象已不分階級，且不再以「竊密」或「發展組織」為前提，轉而要求承諾「潛伏、戰時不抵抗」即給予高額報酬方式，簽署宣誓書，有別於既往滲透態樣。中共並以網路運用時下流行網路社群、遊戲平臺隨機接觸利誘官兵，另刊載「軍人專案」及「國軍專區」等貸款資訊，吸引急需用錢之官兵，擴大蒐情觸角，且有愈發嚴重趨勢，甚至利用虛擬貨幣為支付工具，加劇保防單位查證難度，目前國軍所面對的挑戰絕對是史無前例。

但監委調查發現，國軍整體保防人力編制雖逐年調增，但整體保防現員、政戰局本部、各軍種司令部、軍團、指揮部、聯兵旅與軍安總隊現有保防人力不僅未能達到編制員額，編現比反而逐年下降，實難以表徵國軍將致力完成保防陣容的建置決心。

加上國軍保防工作特性使然，監委指出，短期內不易展現績效，一旦部隊發生共諜案件，各級主管包含保防幹部在內常受連帶處分，致影響其軍旅生涯發展。復以現況保防屬政戰專業經管之一部，國軍各部隊保防幹部需與部隊政戰主管交織歷練方得向上發展，因而造成人員異動頻繁，保防專業工作經驗無法累積。又實務運作發現，保防工作易受單位主官不當干擾，獨立性不受重視，難以提升保防整體效能。

另在保防經費編列上，100年至113年政戰局的整體預算卻不增反減，且政戰局占國防部預算比率，近年來更低到難以想像的地步；與此同時，該局各級保防單位10餘年來預算僅有極微幅增加，如扣除通膨等因素，等同實質減少預算。此與中共傾舉國之力支持情工單位對臺工作形成強烈對比，不僅對於國軍相關保防業務之推動產生負面影響，且必然招致對岸更多且不斷翻新的滲透攻堅作為，實屬不智。

監委指出，中國大陸近來持續強化國安領域立法力道，要求各級政府機構、企業、社會團體及公民，配合政府保防、反恐、網路金融管制等措施，更憑藉國安名義提升情蒐及監管作為，將其管轄延伸至「境外」及「網路」領域，更可藉由國安案件「終身追訴」特性拘捕我國人，進而威脅國人配合情蒐甚至協助發展組織，對我反情報工作形成史無前例之重大威脅；反觀國軍長期以來欠缺推動保防工作應具備的「作用法」，已與現代民主法制國家應「依法行政」、「法律保留」之精神不合。

監委強調，復因欠缺全國性保防專法，故對於全國保防主管機關、保防工作執行機關、間諜行為定義、保防工作職權、安全查核制度、國安案件犯罪證據蒐集、情治機關聯繫及公民義務規範、保防專責單位工作協調與支援、保防工作人員權益保障與管理、共諜舉報獎勵等有關保防工作重要事項，均無一體適用的專法可供遵行，嚴重影響保防工作效能，因此如何完備相關保防工作法制，亟待國安主管高層及行政院正視妥處。