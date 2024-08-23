　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

共諜案增3.1倍保防經費卻低到監委受不了　監院要求國防部檢討

▲▼高等法院將軍官集體洩密案重判，蕭翔云（灰衣）判刑13年、康奕彬（後排黑衣左）判刑7年2月、謝孟書（後排黑衣右）判刑9年。（圖／記者吳銘峯攝）

▲高等法院將軍官集體洩密案重判，蕭翔云（灰衣）判刑13年、康奕彬（後排黑衣左）判刑7年2月、謝孟書（後排黑衣右）判刑9年。（圖／記者吳銘峯攝）

記者杜冠霖／台北報導

現、退役軍人被教唆陰謀駕駛「CH-47契努克」軍用直升機叛逃案最重被判十三年，而監察院22日調查報告指出，100年至112年度期間查獲共諜案件計40案，涉案軍文職人員共計113人；較前10年增加為3.1倍，肯定國防部努力，但國軍反情報機制系統性缺失，且保防單位近十幾年來預算若加入通膨則實質減少，監察院通過調查報告，促請國安主管高層及行政院正視妥處，並督飭國防部檢討改進。

監委指出，為因應當前外有共機共艦連番襲擾、內有共諜潛伏伺機而動的嚴峻情勢，國安主管機關與行政院允應正視妥處，並督導國防部檢討建構堅實之人員反情報機制，並在保防人員配置、經費編列、職權工具、法令依據及人員升遷與獎勵等各方面，均給予最充分的支持，務期從速壯大國軍保防行列，全力防堵共諜滲透，並與檢調密切協作偵破潛伏共諜網，確維國軍內部純淨與國防安全。

監委調查發現，近年國軍保防單位查獲共諜案件大幅增加，100年至112年度期間查獲共諜案件計40案，涉案軍文職人員共計113人；又90年至99年偵辦共諜案件13案，涉案軍文職人員共計9人（以上均含退員），兩相比較近13年共諜案件較前10年增加為3.1倍、涉案軍文職人員增加為12.6倍，洩漏國防機密之數量增加為1.7倍，其中更有多件「極機密」國防機密外洩，如再計算疫情後111年1月1日迄113年6月15日止，蒐獲中共情工單位網路勾聯情訊更高達1706件，對國軍保防單位的努力表達肯定。

兩位監委賴振昌、賴鼎銘調查指出，中共情工部門從過往滲透對象以國軍高階及機敏單位幹部為主，復以旅遊招待方式於境外會晤吸收，中共近年改變為滲透對象已不分階級，且不再以「竊密」或「發展組織」為前提，轉而要求承諾「潛伏、戰時不抵抗」即給予高額報酬方式，簽署宣誓書，有別於既往滲透態樣。中共並以網路運用時下流行網路社群、遊戲平臺隨機接觸利誘官兵，另刊載「軍人專案」及「國軍專區」等貸款資訊，吸引急需用錢之官兵，擴大蒐情觸角，且有愈發嚴重趨勢，甚至利用虛擬貨幣為支付工具，加劇保防單位查證難度，目前國軍所面對的挑戰絕對是史無前例。

但監委調查發現，國軍整體保防人力編制雖逐年調增，但整體保防現員、政戰局本部、各軍種司令部、軍團、指揮部、聯兵旅與軍安總隊現有保防人力不僅未能達到編制員額，編現比反而逐年下降，實難以表徵國軍將致力完成保防陣容的建置決心。

加上國軍保防工作特性使然，監委指出，短期內不易展現績效，一旦部隊發生共諜案件，各級主管包含保防幹部在內常受連帶處分，致影響其軍旅生涯發展。復以現況保防屬政戰專業經管之一部，國軍各部隊保防幹部需與部隊政戰主管交織歷練方得向上發展，因而造成人員異動頻繁，保防專業工作經驗無法累積。又實務運作發現，保防工作易受單位主官不當干擾，獨立性不受重視，難以提升保防整體效能。

另在保防經費編列上，100年至113年政戰局的整體預算卻不增反減，且政戰局占國防部預算比率，近年來更低到難以想像的地步；與此同時，該局各級保防單位10餘年來預算僅有極微幅增加，如扣除通膨等因素，等同實質減少預算。此與中共傾舉國之力支持情工單位對臺工作形成強烈對比，不僅對於國軍相關保防業務之推動產生負面影響，且必然招致對岸更多且不斷翻新的滲透攻堅作為，實屬不智。

監委指出，中國大陸近來持續強化國安領域立法力道，要求各級政府機構、企業、社會團體及公民，配合政府保防、反恐、網路金融管制等措施，更憑藉國安名義提升情蒐及監管作為，將其管轄延伸至「境外」及「網路」領域，更可藉由國安案件「終身追訴」特性拘捕我國人，進而威脅國人配合情蒐甚至協助發展組織，對我反情報工作形成史無前例之重大威脅；反觀國軍長期以來欠缺推動保防工作應具備的「作用法」，已與現代民主法制國家應「依法行政」、「法律保留」之精神不合。

監委強調，復因欠缺全國性保防專法，故對於全國保防主管機關、保防工作執行機關、間諜行為定義、保防工作職權、安全查核制度、國安案件犯罪證據蒐集、情治機關聯繫及公民義務規範、保防專責單位工作協調與支援、保防工作人員權益保障與管理、共諜舉報獎勵等有關保防工作重要事項，均無一體適用的專法可供遵行，嚴重影響保防工作效能，因此如何完備相關保防工作法制，亟待國安主管高層及行政院正視妥處。

ET快訊
演大愛戲已婚男星爆出軌⋯他突留言「不就是我」　狗仔公開給解答
快訊／雷雨狂轟！松山機場暫停地面作業　航班延誤
4所大學遭懲處　教育部：扣招生名額
快訊／一次走4個！　洗菜宣布離隊
快訊／國家警報響「大雷雨轟5地」　鄭明典：雷聲隆隆真兇
「金龍拉麵」斷尾畫面曝！　眼睛流淚了
賈永婕入主台北101董座　業界推測「1件事」是關鍵
價值破12億！「2492克拉巨鑽」波札那出土　史上第2大
戴資穎超痛苦！球迷心疼又氣憤　4強賽對手出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／報導稱柯建銘赴中投資陷金錢爭議　柯建銘：認知作戰勿以訛傳訛

主持823砲戰66週年典禮　賴清德喊：保護台澎金馬，捍衛中華民國

賈永婕將任台北101董事長！　國民黨肯定：有助提升能見度

國債6.8兆每人負擔25.6萬！　李彥秀轟政府：還越多欠越多

賴清德上任100天中共吸收滲透偵辦6案　去年至今累計87案

訪問日本遇東京暴雨成災　吳沛憶：災害應變與韌性值得台灣學習

柯文哲陷假帳風暴講不清　綠黨團建議：委託會計師公會等第三方查核

「防疫女神」賈永婕出任台北101董座　綠委曝她商場背景：確實驚艷一手

不滿「罷樑團體」違法募資716萬　國民黨今赴監察院告發

民眾之聲抖內流入木可？　許甫澄清：擔心觸法疑慮已打住

【懶成一攤貓餅】胖橘趴車底下納涼嚇壞飼主XD

【你4誰？】工作3個月沒回家我家的貓咪竟然不認得我了QQ

汪小菲妻參戰批張穎穎「知三當三」 　她反酸：偽豪門的生活不易

黑嘉嘉「母胎單身30年」：接受未婚生子　忙工作零桃花「砸千萬開圍棋教室」　

「英國比爾蓋茲」遺體尋獲　與18歲女兒卡床墊中

最正三寶！她衝馬路險被撞「甜笑道歉」網戀愛：請慢過

姚淳耀「10張台積電」拚退休金　吳姍儒羨慕虧：難怪不用講話XD

「巨大球拍」為統一獅開球　李洋加碼抽親筆簽名紀念酒

新光金1股換0.6022台新金　更名「台新新光金控」

25歲女闖民宅「半裸找衣」男傻眼：妳哪位　見驗毒採尿杯竟塞千元

快訊／報導稱柯建銘赴中投資陷金錢爭議　柯建銘：認知作戰勿以訛傳訛

主持823砲戰66週年典禮　賴清德喊：保護台澎金馬，捍衛中華民國

賈永婕將任台北101董事長！　國民黨肯定：有助提升能見度

國債6.8兆每人負擔25.6萬！　李彥秀轟政府：還越多欠越多

賴清德上任100天中共吸收滲透偵辦6案　去年至今累計87案

訪問日本遇東京暴雨成災　吳沛憶：災害應變與韌性值得台灣學習

柯文哲陷假帳風暴講不清　綠黨團建議：委託會計師公會等第三方查核

「防疫女神」賈永婕出任台北101董座　綠委曝她商場背景：確實驚艷一手

不滿「罷樑團體」違法募資716萬　國民黨今赴監察院告發

民眾之聲抖內流入木可？　許甫澄清：擔心觸法疑慮已打住

《角頭－大橋頭》上映8天破億！　王陽明甩「炎上風波」街頭掃街謝票

雲林新增6處科技執法！10／1正式取締　地點一次看

凌晨遭夫「毛巾沾乙醚」摀臉掐脖！她狂掙扎險死　婆婆聞聲急報案

簡文彬「全程微笑」談墜樓鋼琴家　網炸鍋：不寒而慄

南韓牙醫診所爆炸！79歲翁不滿「假牙裝不好」　引燃丁烷洩憤

花蓮殯葬服務業查核評鑑　30家通過初評...19家未通過

iPhone鍵盤找不到「÷」？其實藏在日文鍵盤裡　網曝1招更快打出來

周天成4強賽再碰奈良岡功大　他巴黎奧運讓日本一哥打到丟拍

三重「鼎藏豐碩」擁雙捷、銀河灣計畫優勢　再享新大直水岸綠活

台南安南區五塊寮逢雨必淹　陳亭妃要求一個月完成舊部落排水改善

第一次看到狗！2貓超慢動作逼近 黑柴壓力山大...網：是2條土司嗎？

政治熱門新聞

快訊／領隊肉身護團員遭虎頭蜂圍攻送醫不治　鍾佳濱回應了

抄襲丟碩士！李眉蓁重讀成功畢業

陳佩琪遭爆金主陪看上億豪宅！全聯回應了

財政部粉專「刪掉中華民國」被轟　官方回應了

「防疫女神」賈永婕出任台北101董座　綠委曝她商場背景：確實驚艷一手

最後一次送禮　王世堅：會帶便當去看柯文哲

娶台灣妻申請移居　香港公務員被拒

賴清德設定目標！　8年內國人平均餘命增加至82歲

卓榮泰：2030年前投入9000億！　加速推動綠能、儲能、節能

我國口腔癌「世界第一」　陳時中承諾：年底提出檳榔專法

健保財務怎麼撐？短期公務預算挹注336億　明年起多投入134億

民眾黨今赴調查局印單據正本　發函會計師公會派員協助查對

2023年國人平均壽命80.23歲！　男性76.94歲、女性83.74歲

鋼琴家輕生悲劇也成總統府討論重點　擬SEL納課綱因應網路霸凌

更多熱門

相關新聞

監院調查餵藥案糾正新北　國民黨批賴清德政治追殺

監院調查餵藥案糾正新北　國民黨批賴清德政治追殺

板橋幼兒園去年爆發疑似餵藥及不當對待幼兒事件，監察委員蔡崇義、葉大華、林郁容等人今（22日）舉行記者會，認定新北市教育局有多項違失，監察院通過糾正案。國民黨對此質疑監察院跟本是「政治追殺」，痛批賴清德總統的國家機器全力運作，誰也不放過。

幼兒園餵藥案遭監院糾正　新北教育局7點回應：深感遺憾

幼兒園餵藥案遭監院糾正　新北教育局7點回應：深感遺憾

板橋幼兒園疑餵藥「案外案」　多位孩童：老師生氣就關三樓小房間打

板橋幼兒園疑餵藥「案外案」　多位孩童：老師生氣就關三樓小房間打

板橋幼兒園疑餵藥案調查報告出爐　監院糾正新北市政府多項違失

板橋幼兒園疑餵藥案調查報告出爐　監院糾正新北市政府多項違失

潛艦量產計畫月底核定　國防部：明年軍事投資新增案編70億

潛艦量產計畫月底核定　國防部：明年軍事投資新增案編70億

關鍵字：

共諜保防監察院國防部國安局

讀者迴響

熱門新聞

即／大廠拒接對岸軍工訂單　副董帶百人出走接單

9月嬰回家幫2歲姊慶生　父嫌吵活活打死

「演大愛戲已婚男星」驚爆出軌！

八點檔女星「真的結婚了」！　登記嫁大9歲帥男友

南韓酒店大火7死11傷　女住客跳氣墊慘死

NIKE無預警7折快閃促銷！

妹子PO人肉砲彈勸世片　大家都想飛

即／台南300坪塑膠粒倉庫全面燃燒　超巨黑煙衝天

即／為了保護團員！登山團領隊遭虎頭蜂圍攻慘死

北韓選手「甜笑合照」南韓運動員遭處分！

即／泰國飛機驚傳爆炸墜毀！5中國公民罹難

信義區陰廟被包圍「僅距正門1公尺」　隔年建商就過世

泰國飛機起飛11分鐘爆炸！中國5死名單曝

畫面曝光！他帶女友回家驚見「25歲裸女晃UU」

今晚10:47進入處暑！「5生肖」將迎最強運勢

更多

最夯影音

更多

【懶成一攤貓餅】胖橘趴車底下納涼嚇壞飼主XD

【你4誰？】工作3個月沒回家我家的貓咪竟然不認得我了QQ

汪小菲妻參戰批張穎穎「知三當三」 　她反酸：偽豪門的生活不易

黑嘉嘉「母胎單身30年」：接受未婚生子　忙工作零桃花「砸千萬開圍棋教室」　

「英國比爾蓋茲」遺體尋獲　與18歲女兒卡床墊中

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面