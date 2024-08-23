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英國最孤獨學校徵人了！年薪172萬還包住宿　50萬頭羊作伴

▲▼英國海外領土福克蘭群島（Falklands）東部定居點達爾文（Darwin）。（圖／達志影像／美聯社）

▲福克蘭群島東部定居點達爾文（Darwin）。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

福克蘭群島「蒙特普萊森特小學」（Mount Pleasant Primary School）被譽為「全英國最孤獨的學校」，如今正在徵求一名新老師，不僅開出最高年薪4.1萬英鎊（約新台幣173萬元）的優渥薪資，還提供住宿。不過，當地人口相當稀少，卻有50萬頭羊。

招募資訊寫道，「如果你是一名鼓舞人心的老師，有熱情賦予所有人成長茁壯、擁有韌性與冒險意識，那這就是你的機會。」入選者可享有3萬（約新台幣126萬元）至4.1萬英鎊的年薪，工作滿1年可免費搭機返回英國，前5年免費住宿，5年後也僅會收取合理租金。

福克蘭群島（Falklands）是英國海外領土，由倫敦負責國防與外交，但擁有內部自治權。群島距離南美洲的巴塔哥尼亞（Patagonia）南部海岸約500公里，根據2021年資訊估計人口僅約3662人，卻有50萬頭羊。

▲▼英國最孤獨學校徵人了！年薪172萬還包住宿　50萬頭羊作伴。（圖／國防兒童服務 - DCS - 英國軍隊）

▲蒙特普萊森特小學被譽為「全英國最孤獨學校」。（圖／國防兒童服務-DCS-英國軍隊）

《太陽報》寫道，島上的蒙特普萊森特小學是「世界上最南端的國防部學校」，專門派駐當地的國防部人員子女就讀，距離英國本土約8000英里（約1.3萬公里），距離福克蘭群島首府史丹利港（Port Stanley）約30英里（約48公里）。

學校距離住宅區非常近，2019年才落成全新的大廳、操場與教室，目前僅有26名學生，年紀介於3至11歲，而且人數還會隨著「軍事任務」而變化。全部教職員僅4人，除了正在招聘的一名老師，還有另一名教師、校長及校長助理。

 
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