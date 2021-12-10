海獅夫婦「路上恩愛」堵交通！　警忙封街禁打擾：等牠們結束

▲福克蘭群島一對小海獅正在路上恩愛，警方見狀秒封街護安全。（圖／翻攝自推特／@cena_genti）

記者葉睿涵／編譯

英國位於南大西洋的海外領土「福克蘭群島」（Falkland Islands）5日出現一幅有趣的畫面，一對海獅夫婦公然在馬路中間「恩愛」，堵住當地交通。警察擔心車流會讓這2隻小海獅受傷，立刻將警車停在路中央，並搬來金屬柵欄將道路封鎖，直到海獅夫婦完事後，才重新開放車輛通過。

據《太陽報》報導，野生動物攝影師塞納（Genti Cena）恰巧捕捉到了這可愛的畫面。他表示，當天約莫晚間8點左右，他偶然在臉書看到網友正在討論一對海獅跑到了馬路中央「打野炮」，吸引了他的注意，於是他果斷前往當地一探究竟。

當他抵達現場時，擔心車流誤傷海獅的警察已將警車停在路中央，還搬來交通錐和金屬柵欄封鎖雙邊道路，讓這對小海獅可以安心地「傳宗接代」。塞納立刻拍下這系列有趣的照片。他指出，「我在半小時後離開了現場，當時這對海獅還在那邊，我想牠們後來應該是被安全地護送回了海裡。」

塞納將照片上傳到推特後，立刻吸引了不少網友的注意。他們紛紛留言表示，「很高興可以看到警方柔軟的一面」、「畫面真的太可愛了」、「希望這對小海獅都很安全」。

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