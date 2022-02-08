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英國外交部警告：中國必須尊重「福克蘭群島主權」

▲▼福克蘭群島（Falkland Islands）。（圖／達志影像／美聯社）

▲福克蘭群島（Falkland Islands）問題，讓英中關係緊張。（圖／達志影像／美聯社） 

記者林彥臣／綜合報導

中國日前發表了與阿根廷「深化全面戰略夥伴關係的聯合聲明」，內容中中方重申支持阿方在「馬爾維納斯群島」（Islas Malvinas，英國稱福克蘭群島）問題上完全行使主權的要求，以及根據聯合國相關決議，盡快重啟談判以期和平解決爭端。對此英國外交部長警告中國，必須尊重福克蘭群島（Falkland Islands）主權。

▲▼習近平在北京會見阿根廷總統艾柏托（Alberto Fernandez）。（圖／路透）

▲習近平在北京會見阿根廷總統艾柏托（Alberto Fernandez）。（圖／路透）

「中阿全面戰略夥伴關係」聯合聲明提到，雙方重申將在涉及彼此主權利益的問題上繼續相互堅定支持。阿方重申堅持一個中國原則，中方重申支持阿方在馬爾維納斯群島問題上完全行使主權的要求，以及根據聯合國相關決議，盡快重啟談判以期和平解決爭端。

對此英國外交部長特拉斯（Liz Truss）警告，「我們完全拒絕任何有關福克蘭群島主權的問題。福克蘭群島是英國大家庭的一部分，我們將捍衛他們的自決權。中國必須尊重福克蘭群島主權」

福克蘭群島主島地處南美洲「巴塔哥尼亞」南部海岸以東約500公里，英國探險隊於1690年發現福克蘭群島，但阿根廷歷屆政府宣稱擁有島上主權，1982年，阿根廷對島上實施軍事占領，福克蘭戰爭由此爆發，之後阿根廷戰敗撤軍，英國再次擁有群島。

▲▼英國外交部長特拉斯（Liz Truss）推特發文警告中國。（圖／翻攝自Twitter Liz Truss）

▲英國外交部長特拉斯（Liz Truss）推特發文警告中國。（圖／翻攝自Twitter Liz Truss）

根據2012年的人口普查結果，除卻服役軍人及其家眷，福克蘭群島一共有2,932位居民，其中大部分都是具英國血統的福克蘭群島人，其他種族包括法國人、直布羅陀人和斯堪地那維亞人，群島的主要和官方語言都是英語，根據《1983年英國國籍（福克蘭群島）法令》，福克蘭群島人都是合法的英國公民。

根據2009年通過的憲法，群島擁有充分的內部自治權，英國只負責外交和軍事事務，保留軍事力量「保護英國利益並確保領地整體上得到良好治理」。

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