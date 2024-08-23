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日本首相即將換人！　最新民調：小泉進次郎獲「最高支持度」

▲▼小泉進次郎預計30日召開記者會，正式表態參選自民黨總裁。（圖／達志影像）

▲小泉進次郎預計30日召開記者會，正式表態參選自民黨總裁。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本預計9月進行自民黨總裁（黨主席）選舉，隨著現任首相岸田文雄決定不參選，自民黨迎來「群雄割據」的情況。東京電視台、日本經濟新聞8月實施最新民調，詢問民眾在11位有意參選的人選中，誰最有望成為下一屆總裁，結果顯示前環境大臣小泉進次郎獲得最多的支持，至於石破茂則排第二。

根據日媒《東京電視台》，該媒體和《日本經濟新聞》針對「誰最有望成為下一屆總裁」實施8月份的緊急民意調查，調查期間為本月21、22日，結果顯示前環境大臣小泉進次郎以23%的票數排行第一名，而先前在各大民調居冠的前幹事長石破茂則以18%排名第二。

至於被視為「安倍繼承人」的現任經濟安全保障大臣高市早苗，則以11%排行第三。

▲▼小泉進次郎獲得人生師長兼大前輩的前首相菅義偉全面支持。（圖／達志影像／美聯社）

▲小泉進次郎獲得人生師長兼大前輩的前首相菅義偉全面支持。（圖／達志影像／美聯社）

另外，現年49歲、擁有186公分傲人身高的前經濟安保大臣小林鷹之，曾於本月19日在黨內率先召開記者會宣布參選，表示盼能擺脫黨內派閥力量、金錢援助等參選，並透露未來將會把日本打造為「引領全球的國家」，被視為青壯派翻轉黨內氣象的希望，其票數在此次民調只獲得8%，儘管已經大幅超越7月份民調時的1%，但在知名度的提升上仍有巨大的進步空間。

根據日媒《朝日新聞》，小泉進次郎預計將於下周的30日召開記者會，正式表態參選下一屆自民黨總裁，其獲得前首相菅義偉的全面支持。來自眾議院神奈川縣第11選區的小泉進次郎，為前首相小泉純一郎的次子，2009年在眾議院選舉首度當選，以往在各大日媒實施的「下屆首相人選」民調當中經常名列前茅。

據悉，自民黨預計9月12日針對總裁選舉發布告示、9月27日進行投開票。

▼日本自民黨9月即將進行總裁選舉，11位人選皆表明有意參選。（圖／記者羅翊宬製圖）

▲▼日本自民黨9月即將進行總裁選舉，11位人選皆表明有意參選。（圖／記者羅翊宬製圖）

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