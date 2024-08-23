南韓牙醫診所爆炸！79歲翁不滿「假牙裝不好」　引燃丁烷洩憤

광주 치과 폭발 현장 pic.twitter.com/0s4Qj1pX4Y — Mong2Father (@Mong2Father) August 22, 2024

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓光州市一間牙科診所昨（22）日下午發生大爆炸！該棟建築物3樓牙科診所的門口被人放置一個可疑的宅配紙箱，具有丁烷瓦斯成份的爆裂物被人點火引燃，霎那間出現3、4次爆炸聲，包括沙發等家具、天花板都被炸得慘不忍睹，幸好並未傳出傷亡，高齡79歲的兇嫌在2小時後自首。

根據韓媒《韓聯社》、《News1》，位於南韓光州廣域市西區治平洞的一間牙醫診所，昨（22）日下午1時14分發生劇烈爆炸，伴隨著3、4次巨大爆炸聲響，冒出濃煙和火花，幸好安裝在天花板的消防灑水器即時啟動，才未釀成火災，該間牙科診所證實中午休診時間，因此醫療團隊、職員和患者並不在現場。

至於位於4到6樓的韓醫院（傳統醫術，類似中醫），則是由醫院職員等關係人士、病患等一共90人立刻逃生。

從現場公開的照片可以看到，天花板、沙發、其他家具被丁烷瓦斯炸得嚴重毀損，幸好消防灑水器正常啟動，消防人員到場後只花10分鐘便將火勢完全撲滅，現場發現四角形宅配紙箱，裡面裝有4個丁烷瓦斯罐和塑膠桶等易燃氣體和物質，由於南韓正好處於「乙支訓練」期間，負責執行反恐軍演的軍警、公務員等60多人前來現場協助鑑識。

警方調閱診所和建築物的監視器後鎖定兇嫌身份，經過2個小時後（下午2時58分），搭乘計程車逃跑的79歲金姓男嫌犯才主動前往光山警察署投案，當場被警方逮捕。

광주 치과 ‘택배 폭발’…“치료 불만 있었나” 묻자 “네” pic.twitter.com/MF8vr0wtIh — 최윤자 (@choeyunja632781) August 22, 2024

根據警方調查和金姓男子的口供，其實金男是該間牙醫診所的患者，數個月前曾在該牙科接受「人造牙冠」（Crown）手術，不過術後牙齒搖晃情況卻未獲得改善，且還伴隨發炎，他質疑是否手術過程中出現問題，院方提議是否退款、或是擇日進行第2次手術，於是他和院方談妥8月21日再度進行手術。

豈料，自認為是醫療糾紛的金男卻決定對診所挾怨報復，不僅8月21日當天放院方鴿子、未到院接手術，甚至早在手術前就計畫犯案，在住家附近的加油站購買作案用的丁烷和易燃物質，並「依照常識」製作爆裂物，放置在宅配用紙箱。

其實，金男在牙醫診所門口放置爆裂物時，曾經和診所職員擦身而過，不過當時他假扮成宅配送貨員，因此診所職員不疑有他。緊接著，金男拿起打火機點燃易燃物後，並立即逃跑。

據悉，金男犯案前曾經喝了1瓶燒酒，進入診所引爆丁烷後，搭乘計程車前往光山警察署附近，接著在附近餐廳又喝了2瓶燒酒，被警方逮捕時嚴重酒醉。