1天狂吸1萬支電子煙！陸測試員「嘴對嘴」搏命工作曝光

▲拿命工作的測試員在上班期間不斷吸電子煙。（圖／YouTube MACHINA）

圖文／CTWANT

YouTube頻道「Machina」於日前參觀了一家中國電子煙工廠，期間記錄到了測試設備的方式，包括用機器確保電子煙受到足夠的壓力，以在吸力時產生蒸汽，但緊接著節目製作人看到眼前一幕卻驚呆了，因為一名測試員在上班期間不斷吸電子煙，他告訴採訪者自己每天吸約8千到1萬支電子煙，解釋此舉是為了確保味道保持一致，且每個產品在送出之前都會再經過消毒。

據《紐西蘭先驅報》報導，節目製作人參觀了深圳的一家電子煙工廠，該工廠生產一系列令人眼花繚亂的產品，主要依靠人力來完成工作，節目記錄了工人將電子煙組裝在一起的生產線，也一一展示了生產過程的各個步驟。

而當電子煙完成後，必須對其進行測試，工廠會使用機器來確保電子煙受到足夠的壓力，以在吸力時產生蒸汽，並用機器代替人的肺部來吸出含有尼古丁的內容物；但就在這時，影片的亮點出現了，可看到有名男測試員在整個輪班期間不斷吸電子煙，他告訴採訪者自己每天吸約8千到1萬支的電子煙。

影片顯示，他快速且連續的吸著每支電子煙，似乎沒有吸掉太多蒸汽，但在中間也沒有停頓。他告訴採訪者，他下班後也喜歡吸一口，在影片的後面，他解釋了電子煙必須進行人體測試，以確保味道保持一致，每個產品在送出之前都會經過消毒。

影片一出，便引起熱議，有網友驚呼「你是在告訴我這個男人是我的初吻嗎？」也有人擔心這份工作會對男子的健康產生負面影響。

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