整理房間挖出「22年前新光三越禮券」！網笑翻：恭喜成功貶值

▲22年前的新光三越禮券，引起討論。（圖／翻攝自臉書「爆怨公社」）

圖文／CTWANT

經常會有人在整理家中的雜物時，意外發現被自己遺忘的物品。日前一名網友就分享，老婆在回娘家整理房間時，意外發現多張22年前發行的新光三越禮券，引起網友熱議，不少人笑說，「貶值了」。

該名網友在臉書「爆怨公社」表示，老婆在回娘家整理房間時，意外發現多張22年前發行的新光三越禮券，「老婆回娘家整理她房間，挖出來歷史悠久的禮券」。

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從照片中可以看到，這些禮券的發售日期為民國91年4月，雖然距今已經過了22年，但禮券上明確標示「無時效限制」，因此應該仍可使用。

貼文曝光後，引發不少網友熱議，「我都還沒出生」、「真好，我當時的新光劵都是有效期限前使用的」、「過期的現在好像都還可使用吧」、「還是可以用，他有寫無時效限制」、「哇，放太久了吧，比我年紀還大哈哈」、「好奇面額是多少，拍一下正面呀」、「還是可以用，幾個月前在老家翻出2.5萬的券，馬上拿去問」、「翻過一張金石堂禮券也放約二十年，還有殘舊感，尷尬的拿去買雜誌，意外的還是能使用」。

也有網友笑說，「放到貶值了」、「被通膨搞到沒什麼東西買了」、「恭喜成功貶值」、「91年的物價跟現在比起來，虧大了」、「虧了，因為通膨」。

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