JK羅琳怕了！挨告後偷刪27則留言　阿爾及利亞PO「台灣珍奶」狠酸

▲阿爾及利亞足球隊貼「超大杯台灣珍奶」照酸爆JK羅琳。（圖／翻攝自X）

圖文／CTWANT

《哈利波特》作者JK羅琳（J.K. Rowling）於今年巴黎奧運期間，多次在X平台上發文，暗指我國拳后林郁婷與阿爾及利亞女將凱莉夫（Imane Khelif）為跨性別選手，事後凱莉夫決定以法律行動抵制性別霸凌，正式提告JK羅琳。不過就有網友發現，JK羅琳挨告後，竟悄悄刪除對她不利的27則留言，似乎意識到「代誌大條」了。

回顧該起事件，JK羅琳7月底先是在社群平台X發文，暗指林郁婷、凱莉夫是跨性參賽，質疑2人在巴黎奧運的比賽資格，憤怒直呼「什麼時候才能結束這種瘋狂事？難道要等到有女拳擊手受到重傷，或是等到有女拳擊手因此被殺害嗎？」

儘管國際奧委會（IOC）發聲強調，林郁婷與凱莉夫均為女性身分，但JK羅琳仍固執已見，8月又再度親上火線開槓網友，事後遭到凱莉夫以「加重網路騷擾行為」提告，若罪名成立，JK羅琳恐被判2至5年的有期徒刑，最高可處以3萬9000英鎊（約新台幣162萬元）的罰款。

一名網友昨（21日）發文透露，自從JK羅琳挨告後，不僅已經長達13天沒有發文，且還將不利於自己的27條留言偷偷刪除。對此，力挺凱莉夫的阿爾及利亞國家足球隊也在X平台轉發該篇貼文，並PO出一張「超大杯台灣珍奶」的照片，狠酸JK羅琳。

消息曝光後，網友紛紛留言回覆，「天啊！她終於閉嘴了」、「她就是心虛了，才會刪留言」、「JK羅琳刪留言也太有趣，她真的以為那些律師都沒有截圖嗎？」、「我們可以將螢幕截圖轉發給凱莉夫的律師」、「刪文也沒用，我相信網友們都有截圖了」、「截圖是致命武器。」

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