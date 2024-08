印尼數千人上街示威爆警民衝突　抗議國會為佐科威小兒子修法鋪路

▲印尼民眾不滿國會疑為佐科威小兒子修法「鋪路參選」,數千人22日聚集到國會大廈前抗議。(圖/路透社)

印尼上千人22日走上街頭,抗議國會推翻憲法法院的裁決,計畫修法為總統佐科威的小兒子卡桑參選鋪路。位於雅加達的國會大廈前今天聚集上千人示威者,癱瘓交通並爆發警民衝突。國會表示今天未開會修法。

民間團體、政黨人士和大學生22日在國會大廈前抗議,反對國會擬推翻憲法裁決修訂地方選舉法,抗議民眾認為,修法是為總統佐科威(Joko Widodo)小兒子卡桑(Kaesang Pangarep)投入11月的地方選舉鋪路。

數千人從22日上午開始聚集在雅加達的國會大廈前示威抗議,導致交通癱瘓,車輛被迫改道,警方派出上千名警力和安全部隊戒備,抗議民眾一度推倒國會大門、拆除警方路障及燃燒物品等,爆發衝突。警方晚間強制清場後,人潮才逐漸散去。

「時代報」(Tempo)報導,示威過程中有人向警方投擲寶特瓶和石頭,有一名警察透過擴音器說:「同學們注意,不要亂扔東西,請有秩序的示威。」另外,有部分抗議人士遭警方逮捕。

「美都電視台」(Metro TV)指出,有抗議人士在示威時大喊:「人民必須團結起來,繼續捍衛憲法法院的裁決。人民必須與政權奮戰,別只保持沈默。」

印尼社群媒體從21日開始流傳以藍色為背景的印尼神鷹圖片,並寫上「緊急警告」,數百名民主派人士、名人和歌手等紛紛轉發該圖片,並使用「#KawalPutusanMK」(捍衛憲法法庭裁決)的標籤。

▲民眾與警方爆發激烈衝突。(圖/路透社)

這起大規模示威是因為印尼人民代表會議(DPR)21日表示,拒絕憲法法庭針對候選人年齡限制的裁定,並推動修訂地方選舉法,將最低參選年齡限制定於宣誓就職時符合即可,而非登記參選就需達到門檻。

這項修法明顯推翻憲法法院的裁決,且等同是為佐科威的小兒子卡桑參加11月舉行的地方選舉鋪路,因為卡桑今年12月25日才滿30歲。

國會擬修訂選舉法不僅在雅加達引發示威,其他城市如日惹特區和東爪哇的泗水都爆發抗議。

印尼國會副議長達斯可(Sufmi Dasco Ahmad)今天向記者表示,因未達法定人數,修法會議未舉行。路透社則指出,達斯可表示不會在本屆政府任內批准修改選舉法,並補充說,沒有足夠時間審議修改條文。

不過,「雅加達郵報」(Jakarta Post)今天報導指出,目前仍不確定國會是否會在27日地區選舉登記日前,重新召開修法會議。

