4公尺蟒蛇吃人！印尼女遭「吞到肩膀」吐出亡　家人尋屍淚崩

▲這條蟒蛇想把婦人吞下肚，在吞到肩膀部位後，把婦人吐出來，婦人最終喪命，村民事後殺死蟒蛇。（圖／翻攝自detik）

記者詹雅婷／綜合報導

印尼又發生蟒蛇吃人悲劇，南蘇拉威西省一名74歲婦人14日外出後一去不回，隔日家人出門尋人，卻在地面發現血跡，接著找到她的遺體。婦人遺體頭部與腳踝有咬痕，死因可能是被一條4公尺長的蟒蛇擠壓與咬傷，外傳蟒蛇企圖把婦人吞下肚，但在吞到肩膀部位後，把婦人吐出。

法新社、每日郵報報導，74歲婦人瑪佳（Maga）14日外出務農工作未歸，讓家人非常擔心，便決定出門要把瑪佳找回來。只不過，家人在瑪佳經常待著的小屋附近地面發現血跡，也在不遠處的草地上，找到瑪佳的遺體。

帕洛波市警方發言人蘇普里亞迪（Supriadi）透露，瑪佳被一條4公尺長的蟒蛇攻擊。帕洛波市巴東蘭貝區負責人阿瓦魯丁（Awaluddin）說明，瑪佳陳屍地點在家附近，頭部、腿部有被咬傷的痕跡。

瑪佳的遺體隨後被運回家，親屬們情緒激動哭泣，感到相當悲痛。當局推斷，瑪佳的死因可能是被蛇擠壓和咬傷。

警方表示，當時居民、警方以及當地政府工作人員聚集事發現場，接著對受害者遺體進行檢查，確認瑪佳是被蛇咬死，「她被蛇吞到肩膀的位置，隨後被吐出來」。居民與死者家屬在現場周邊進行搜索，並在不遠處草叢發現一條長約4公尺的蟒蛇，並把這條蛇殺了。

印尼警方與地方官員16日證實此事，這也是該省6月以來發生的第3起類似死亡事件。就在上個月，南蘇拉威西省一名36歲女子外出幫生病孩子買藥後失蹤，結果被發現陳屍蛇的腹中。今年6月，一名50歲婦人在村莊附近失蹤，隔日一條約6公尺的巨蟒出沒，牠的身體中段被撐出「人形」，在把牠殺死剖開後，找到該名婦人。