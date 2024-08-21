攀登火山驚見「大量煙灰竄出」　印尼登山客逃命片曝光

Video shows climbers on top of Indonesia’s Mount Dukono scrambling and running for cover as the volcano erupted, sending huge plumes of ash into the air. pic.twitter.com/SReN8NV0l6 — Al Jazeera English (@AJEnglish) August 20, 2024

記者詹雅婷／綜合報導

印尼哈馬赫拉島北部的杜科諾火山（Dukono）近期噴出大量火山煙灰，煙灰竄升至8000英尺（約2.4公里）高空。然而在此之際，有多名登山客正在攀登，眾人迅速下山躲避。整個驚險瞬間全被無人機拍下，畫面在網路上流傳。

每日郵報報導，杜科諾火山是印尼的活火山，自1993年以來，一直不斷噴發，所幸當時下山躲避的登山客全員平安撤離，並未出現傷亡。

使用無人機進行拍攝的阿納克埃薩（Anak Esa）透露，讓人真正感到恐懼的是杜科諾火山活動的高度，火山物質從火山口噴出，在登頂之前要觀察風向、火山噴發強度以及其他因素，當情況不允許時，就別強迫登頂。

這段畫面曝光之後在網路上廣為流傳，引發不少人抨擊。網友留言表示，「在攀登上山之前不是有警告嗎」、「為何能這樣爬上山頂」、「我知道這是你的嗜好，但是要再想一想，不要那樣冒險」。