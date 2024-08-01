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虎尾科大桌遊「永續擇學家」亮相　 融入小學氣候變遷教育

▲師生們通過桌遊了解環境問題，並學習如何通過個人和團隊的行動，實現環境保護和可持續發展。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲師生們通過桌遊了解環境問題，並學習如何通過個人和團隊的行動，實現環境保護和可持續發展。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國立虎尾科技大學生物科技系USR團隊推出創新桌遊「永續擇學家」，將氣候變遷教育融入小學生課程。今（1）日在廉使國小首度亮相，讓38位師生搶先試玩，校方也將10套桌遊贈予學校，作為氣候教育課程輔助工具。

「永續擇學家」是一款環境教育桌遊，結合了 SDGs理念，特別強調氣候行動、潔淨能源、負責任消費與生產等目標。旨在讓小學生通過遊戲方式了解地球環境、人類發展與生態的關聯。桌遊內容涵蓋水資源、空氣品質、生物多樣性、能源與糧食經濟等環境指標，通過決策卡和事件卡的互動，讓學生體驗不同環境決策對生態的影響，提升他們的環境意識與決策能力。

師生們通過桌遊了解碳中和、微塑膠汙染、霾害、海洋酸化等環境問題，並學習如何通過個人和團隊的行動，實現環境保護和可持續發展。這不僅增加了學生對環境問題的認識，更讓他們在遊戲中培養環保意識，懂得如何在日常生活中實踐可持續發展理念。

透過「永續擇學家」桌遊的操作與應用，廉使國小的師生們在輕鬆有趣的氛圍中學習到了重要的環境保護知識，提升了他們對氣候變遷的關注度。此舉不僅加強了學校的環境教育，也促進了社區的可持續發展，為未來培養更多具備環保意識的綠領人才。

廉使國小校長林俊傑表示，氣候環境變遷是較抽象的課題，透過桌遊方式帶小朋友認識各項環境再付諸行動，可望讓小朋友建立友善環境的良好習慣。

虎科大永續發展暨社會責任處長林家驊表示，此次將贈予廉使、安慶國小各10套桌遊，讓學校在教導永續發展課程也能輔以教學，培養更多具備環保意識的綠領人才，也期望未來也有更多學校能夠加入行列，讓學生開心學習。

▲師生們通過桌遊了解環境問題，並學習如何通過個人和團隊的行動，實現環境保護和可持續發展。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲師生們通過桌遊了解環境問題，並學習如何通過個人和團隊的行動，實現環境保護和可持續發展。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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