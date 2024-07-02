雲林縣奪兩座國家環境教育獎優等　副縣長謝淑亞貼紅榜祝賀

▲虎尾鎮北溪社區發展協會理事長江炳辛獲國家環境教育獎個人組優等獎。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府攜手社區積極推動環境教育，古坑鄉大埔社區發展協會、虎尾鎮北溪社區發展協會理事長江炳辛分別榮獲環境部第九屆國家環境教育獎「社區組」及「個人組」優等殊榮；雲林縣副縣長謝淑亞今（2）日偕同環保局人員前往貼祝賀紅榜，感謝大埔社區、江炳辛持續推動環境保育、教育，獲獎實至名歸。

副縣長謝淑亞表示，環境教育是永續不息的工作，感謝大埔社區理事長張和賢率領社區推動環境保育，社區家家戶戶都有自己農田落實吃在地、食當季，減少碳足跡，融入地方創生，帶動地方永續發展。北溪社區江炳辛理事長憑藉自己水電專長，在社區推動綠色能源，同時成為環境教育志工與講師，為環境耕耘努力，散播友善環境的種子持續深根茁壯。

謝淑亞強調，縣府會持續推動並鼓勵更多單位和個人投入環境教育的實踐中，共同攜手創造綠色、永續的生活環境，實現安居樂業好生活。雲林縣環保局表示，古坑鄉大埔社區發展協會以麻竹筍文化聞名，近16年來每年舉辦竹筍節，精心設計四季環境教育教案，讓遊客深入體驗當地自然和文化。

▲古坑鄉大埔社區發展協會獲第九屆國家環境教育獎「社區組」優等獎。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

大埔社區發展協會成立「筍友部落」，舉辦竹筍體驗和竹藝課程，讓竹藝傳承並重新活化。同時筍殼酵素製作及滴灌農法，有效保護水資源和增加竹筍產量，進一步打造生態教育園區，針對台灣南海溪蟹及螢火蟲進行復育，拿下國家環境教育獎「社區組」優等。

環保局指出，虎尾鎮北溪社區理事長江炳辛從2013年起即積極推廣環境教育理念，帶領社區居民參與志願服務，並透過各種環境教育體驗活動，如農事體驗、農業廢棄物再利用等，深入生活中教育大眾，提高環境保護意識。積極推動社區文化節和環保志工隊，他同時也擔任環保局環境教育志工，積極參與環保局各項增能培訓課程，並踴躍投入環保局各項環境教育宣導及授課活動。