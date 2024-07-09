狂賀！花蓮環境教育績效卓著　榮獲國家特優及優等獎

▲▼和平工業區專用港實業股份有限公司獲得民營事業組特優的最高榮譽。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「第九屆國家環境教育獎」頒獎典禮日前在環境部盛大舉辦，花蓮縣優質環境教育單位「和平工業區專用港實業股份有限公司」、「吳雪月女士」在各自專業領域上推動環境教育，展現出非凡的成果深獲審查委員肯定，經全國複賽及決賽評選後脫穎而出，囊括民營事業組特優以及個人組優等的殊榮。

民營事業組「和平工業區專用港實業股份有限公司」，為台灣唯一內挖式港口，從建港時就秉持環境保護的理念，港區採用密閉式廊道運輸、設置岸電系統減少空污，並積極推動港區內珊瑚復育，此外，和平港是歐盟海事組織認證的生態港，也是台灣第一座取得環境教育設施場所認證的港口，透過獨特的港口環境教育課程推廣海洋保育，讓和平港成為經濟發展與環境生態維護和諧共存的典範，也讓和平港獲得民營事業組特優的最高榮譽。

▲吳雪月女士投身原住民野菜文化復育、保種工作逾30年，推動「慢食文化」，獲獎實至名歸。

個人組「吳雪月女士」，投身原住民野菜文化復育、保種工作逾30年，並將「慢食」精神融合原住民傳統飲食共同推動慢食運動，從部落到市場，不間斷的蒐集原住民野菜文獻，更將這些野菜知識集結歸納，在2006年出版《台灣新野菜主義》，此外，原住民的食、衣、住、行依循著自然法則，不過度消耗自然資源，就是慢食精神。「野菜是保種工作的起源、保種是永續環境的責任」，吳雪月女士期許自己也希望透過野菜文化有系統的推廣，民眾能從貼近生活的形式，認識了解原住民飲食文化內涵。

在這榮耀時刻，花蓮縣長徐榛蔚表示，特別感謝每個獲獎單位及人員能無私奉獻一己之力深耕環境教育工作，期盼獲獎單位能成為花蓮環境教育的領航者，影響及帶動全民一同守護美好家園，讓永續不僅是花蓮的日常，也能成為臺灣的日常。