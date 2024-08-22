快訊／台南北區文賢路833巷傳火燒車　小貨車突冒煙車主自撲滅火

▲台南市北區文賢路833巷內，22日晚上6時26分許傳出火燒車事故，1部自小貨車停在路邊，不知何故車子突冒煙起火，幸好車主及時自行撲滅。（圖／民眾提供，下同）

記者林東良／台南報導

台南市北區文賢路833巷內，22日晚上6時26分許傳出火燒車事故，1部自小貨車停在路邊，不知何故車子突冒煙起火，台南市消防局119勤務中心據報馬上出動公園、和緯消防分隊消防人車前往搶救，消防人員到場發現火勢已由車主自行撲滅，幸好未擴大延燒釀災，目前起火原因及財物損失由消防局查處中。