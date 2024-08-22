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暑假尾聲 逛文博、遊台南　2024文博會3條順遊路線一次報你知

▲國家級大型活動2024台灣文化創意博覽會將在本周登場，場域遍佈台南，推薦3條展區周邊順遊路線，歡迎大家與展覽時間串聯安排，讓行程更豐富、更多元。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲國家級大型活動2024台灣文化創意博覽會將在本周登場，場域遍佈台南，推薦3條展區周邊順遊路線，歡迎大家與展覽時間串聯安排，讓行程更豐富、更多元。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

國家級大型活動2024台灣文化創意博覽會將在本周登場，場域遍佈台南，如大台南會展中心、321巷藝術聚落、西竹圍之丘文創園區、藍晒圖文創園區等。展區以「Lesson :D」為主題，透過各式文化展演形式，展現台南特有城市氛圍及豐沛文創力量。

黃偉哲市長表示，台南400活動精彩不斷，2024文博會由文化部及台南市政府合辦，將在8月23日登場，直到9月1日，歡迎大家抓主暑假的尾巴，安排至少2天以上的假期到台南逛文博、遊台南。

▲國家級大型活動2024台灣文化創意博覽會將在本周登場，場域遍佈台南，推薦3條展區周邊順遊路線，歡迎大家與展覽時間串聯安排，讓行程更豐富、更多元。（圖／記者林東良翻攝，下同）

2024文博會在台南主要在下列三個展區展出。【展區1：大台南會展中心】8/28~9/1，10:00起，策展主題為「寶島百面」品牌商展、文化策展。【展區2：台南文創園區】8/23~9/1，10:00起，策展主題為「出發！發現之島」及「靜物劇場Still Life Theater」。【展區3：「Lesson :D」台南概念展區(地點：321藝術聚落、西竹圍之丘文創園區、藍曬圖文創園區】8/23~9/1，15:00~21:00。

台南市觀旅局長林國華表示，來台南只逛展太可惜，推薦3條展區周邊順遊路線，歡迎大家與展覽時間串聯安排，讓行程更豐富、更多元。路線1：【大台南會展中心】→【萬國通路創意觀光工廠】→【奇美博物館】→【十鼓文創園區】→【奇美食品幸福工廠】

鄰近大台南會展中心，約10至15分鐘車程，即可抵達業界最大、國際知名、全台唯一以行李箱為主題的「萬國通路創意觀光工廠」，廠內規劃9個主題區域可參觀，更特別的是可以DIY製作屬於自己的行李箱！


開上86快速道路，前往外觀宏偉以西洋古典美學元素構成的「奇美博物館」，除了收集各種歐洲藝術珍品，今年更舉辦超火熱的特展─「從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展」，雲集總計50位藝術大師最珍貴的經典原作，展覽到9/1，與文博會日期不謀而合。相隔5分鐘車程的「十鼓文創園區」，利用糖廠舊倉庫空間打造亞洲第一座以「鼓樂」主題國際藝術村，近年打造的魔法工廠/魔法彩虹街，讓你一秒走進奇幻時空，踏上魔幻旅程，好玩又有趣，2024魔法夜祭的震撼演出，更是不容錯過。


帶來近半世紀幸福滋味的的「奇美食品幸福工廠」也在附近，館內展示以「幸福感」為故事軸線，主題餐廳及咖啡廳提供平價美味餐點與香醇好喝咖啡，還有超值好物的奇美產品專賣店，喜歡D I Y的朋友也可預約「幸福手作」，可體驗餅乾或鳳梨酥或杯子蛋糕的手作樂趣，讓您意猶未盡。


路線2：【西竹圍之丘文創園區】→【知事官邸生活館】→【台南市美術館1館(2樓台南400「透南‧城」特展)】→【孔廟】→【台南市美術館2館(1樓「我們從河而來」特展)】


鄰近西竹圍之丘文創園區的「知事官邸生活館」是由古蹟原台南州知事官邸活化經營，目前除了展售文創品外，也提供餐飲服務，是個精緻小巧的景點。「台南市美術館一館」2樓在9/1前展出台南400「透南‧城」特展，透視城市歷史、回顧台南的城市發展；既沿著時間軸線穿梭，也沿著地理範疇穿行；「全台首學-孔廟」，若是第一次到台南的朋友，還是不免俗的推薦參觀台灣第一座孔子廟，經典的紅牆搭配「全台首學」的匾額，是打卡必拍點。「台南市美術館2館」相較下是新興的景點，建築本體以鳳凰花為發想概念，五角形的外型成為一座象徵台南的文化新地標，館內1樓在10/13前展出「我們從河而來」特展，周邊還有台灣文學館、消防史料館、林百貨等景點，不妨多安排2天時間走逛。

▲國家級大型活動2024台灣文化創意博覽會將在本周登場，場域遍佈台南，推薦3條展區周邊順遊路線，歡迎大家與展覽時間串聯安排，讓行程更豐富、更多元。（圖／記者林東良翻攝，下同）
路線3：【台南文創園區及321文創聚落】→【赤崁樓】→【永樂市場】→【神農街】→【海安路】→【小北觀光夜市】

▲國家級大型活動2024台灣文化創意博覽會將在本周登場，場域遍佈台南，推薦3條展區周邊順遊路線，歡迎大家與展覽時間串聯安排，讓行程更豐富、更多元。（圖／記者林東良翻攝，下同）
台南文創園區及321文創聚落僅隔台南公園即可抵達，參觀完展區後可前往「赤崁樓」，中途還可品嘗「西羅殿牛肉湯」、「連得堂煎餅(需預訂)」、「葡吉麵包」，接著前往「永樂市場(台式美食吃飽喝足)」及「神農街(老屋巷弄、文青美照拍好拍滿)」，再前往熱鬧的「海安藝術街」逛商圈吃美食買好物，晚上可前往距離321巷藝術聚落只有850公尺，每天都有營業的「小北觀光夜市」，大飽口福。更多2024文化創意博覽會訊息請詳：https://reurl.cc/GpEaqy

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