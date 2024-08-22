台南資深藝術家與文化工作者　陳泰元逝世享耆壽90歲

▲南美會前會長、台南重要文化工作者暨資深藝術家陳泰元，於8月20日安詳離世，享耆壽90歲。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導



南美會前會長、台南重要文化工作者暨資深藝術家陳泰元，於8月20日安詳離世，享耆壽90歲，市長黃偉哲表示，其畢生作育英才無數，推動在地文化事務不遺餘力且貢獻卓越，忽聞離世消息，令台南各界深感惋惜不捨。

陳泰元1935年出生於台南縣新化，1954年畢業於省立台南師範學校藝術科（今國立台南大學）。1959年加入南美會，次年於故鄉新化舉行首次個展，1964年於台北省立博物館（今國立台灣博物館）舉行三人聯展，為個人創作寫下第一筆全國性的記錄。1973年獲全國教學方法優良教師，並持續藝術創作迄今。陳泰元多在南台南發表作品，創作主題大都以港都或純樸民居為主，作品充滿祥和的氣氛。

回顧陳泰元60餘年的藝術創作之路，其追求「視象．心象．意象」的藝術創作三次元理論，企圖突破視覺的真實性，融合視覺於個人意念中並解析心靈中的疑惑，強調表達藝術家內心世界並呈現其意念在創作過程中的重要地位，使藝術家的創作由單純的審美體驗昇華至心靈、精神的哲學思考新境界；代表作「五光十色」系列作品以自然界中的水蒸氣為主題，而後更進一步發展出「瀰灩幻影」系列，結合錯視效果於繪畫中，表現物體因氣候、時空、環境差異而改變自身存在性與真實性的現象，其紮實的繪畫功力及深耕藝術教育的不凡成就，深獲藝術界的肯定。

哲人日已遠，典型在夙昔。陳泰元老師的逝世是台南藝術界的巨大損失，也在地方藝文界留下一縷遺憾。但其精彩的作品，將會永遠留在我們心中，而原訂於2025年初陳泰元老師申請之個展，文化局將接續辦理以完成老師心願，緬懷這位台南一代藝術家。