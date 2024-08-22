台南就業中心帶領高年級生職場體驗　挑戰超商最前線

▲勞動部雲嘉南分署台南就業中心，在「大欣門市」辦理職場就業見習大體驗暨現場面試活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為協助有意願挑戰超商工作的中高齡及高齡朋友，勞動部雲嘉南分署台南就業中心結合統一超商股份有限公司於22日在「大欣門市」辦理職場就業見習大體驗暨現場面試活動。

雲嘉南區銀髮人才資源中心共同為他們加油打氣。舉辦面試前就業促進研習課程，邀請講師傳授面試技巧、履歷撰寫及超商工作內容介紹等準備課程。促使高齡朋友在面試前善用自我優勢把履歷寫好，在面試當天合宜的表達自己。當天計25位參與加職場體驗及面試，深獲高齡朋友喊讚。

今日體驗活動多為45歲至70歲高年級生，參與體驗的王大姐從未想過自己年逾70歲還可以從顧客充當7-ELEVEN的一員，擔任半日店員的體驗時刻充滿好奇與期待。經由現場老師細心指導說明如何為顧客取貨找件、補貨、貨品下架、清潔及搬重等體驗活動，皆有有各自的小技巧，若能按著作業流程及多點時間來學習指日可待。對收銀工作確實有些複雜，可能需經小老師每日帶領及複習或拿小本本紀錄增加記憶。王大姐說：「非常感謝現場老師耐心指導，更希望能給高年級生更多點時間去學習，增加各項工作的熟悉度。」

統一超商股份有限公司友善邀請高年級實力生，重返職場接受新挑戰，重新歸零開啟第二人生，並多方考量長者體力負荷與身體狀況，常討論優化友善職場項目，包含為樂齡店員增設減壓墊、省力服、採取半箱進貨、工時優化、將飲料製作流程放大圖示化、提供放大鏡等，另一方面也為中高齡者提供社會參與機會，回歸社會從事經濟性活動對長者的健康維護和以及失能失智的預防有很好的效果，提供的不只是一個工作機會，而是邀請長者一起和7-ELEVEN一起開創全新可能，讓消費者看到熟齡者也有工作能力和社會實現的機會。

台南就業中心洪儷瑋主任表示，在台灣高齡社會，隨著醫學不斷的進步，人不僅長壽而且身體更健壯，許多人即使年過65歲，仍然可以繼續工作。加上臺灣65歲以上老年人口持續增加。在2018年臺灣老年人口占總人口比率超過14％，邁入高齡社會；推估將於2025年高齡人口超過20%，邁入超高齡社會。有鑑於此，勞動部致力於促進中高齡及高齡朋友就業，以提升整體勞動結構的彈性。

綜觀中高齡及高齡族群重返職場的常見擔憂問題，常因體力消耗比、工作時間長短、學習能力不及年青人，卻忽略中高齡及高齡朋友職場優勢如態度穩重、有經驗、可信賴、穩定、對雇主忠誠、善於溝通及珍惜工作機會等。所以舉辦面試前的心理建設準備工作及臨場見習等職場體驗活動，提前瞭解職缺內容與工作環境，減少就業認知上的差距，同時提升面對挑戰職務勇氣和參加面試的信心。

而想重啓人生第二春的壯年朋友，勞動部訂定「壯世代就業促進獎勵實施要點」，針對年滿55歲以上或45歲以上依法退休的壯年朋友，離開職場3個月以上經公立就業服務機構推介就業，全時工作者受僱滿90日發給獎勵3萬元，最多發給6萬元，部分工時工作者減半發給，最多發給3萬元獎勵。若雇主為公立就業服務機構推介之壯世代勞工協助適應職場環境，如提供專屬教育訓練機制、彈性調整工作時間、家庭照顧協助或補助、心理諮詢與關懷等各項友善措施，將依僱用人數每月補助職場支持輔導費3千元，最長12個月，同一雇主每年最高補助30萬元。

提醒壯年朋友，前往面試前，可先至各公立就業服務機構辦理求職獎勵推介卡，請求職朋友們多加把握。詳情可洽各就業中心，或撥免付費客服專線：0800-777-888。