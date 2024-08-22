立委林宜瑾涉詐領助理費案100萬交保　台南政壇藍綠反應大不同

記者林東良／台南報導

台南地檢署偵辦民進黨立委林宜瑾涉嫌詐領助理費，22日清晨5時許，複訊後諭令100萬元交保，限制出海出境，林女之永康服務處黃姓主任則被檢方聲押，另有5名被告交保，8位請回，對此台南市議會藍、綠黨團反應大不同。

▲國民黨台南市議員林燕祝指出，對於林宜瑾以這麼龐大的金額1百萬交保，這一次南檢硬起來了。（圖／記者林東良翻攝，下同）

國民黨台南市議員林燕祝指出，對於林宜瑾以高額的1百萬交保，檢調單位可以說從北到南多處搜索，她可以理解到說，這應該就是說，檢察官在這之前應該布局滿久了，不然不可能說可以在21日趕到立法院去搜索，因為要到立法院搜索要有相當的證據，不然的話，不可能如此大動作搜索。

林燕祝說，此外，還有針對林宜瑾黃姓秘書的問題，她想應該是有一些事要釐清，所以檢方就做聲押，那她看了報紙媒體的報導，就是說他們兩個的供詞不一，兩個人所供不一，當然檢察官就是有疑慮，你是不是出來會串供，所以她想這個部分是由檢察官再去帶釐清。說實在的，21日有好多民眾也都講了，就是說，這一次南檢硬起來了，敢辦民進黨的人員，所以南檢這次行動是讓民眾非常有感的。

民進黨台南市議會民進黨團幹事長周嘉韋則表示，尊重司法單位的調查，那當然我們要重複的強調交保不等於是有罪，只是偵辦過程中的手段，如果有涉案，我們就依法處理，但如果沒有盡快還給林宜瑾立委清白。

周嘉韋說，搜索只是1個手段，必須要了解有沒有資料在那邊，那也請社會大眾不要無限上綱去討論這個案子，讓司法歸司法，那當然議會這邊，其實這一次檢調沒有進來搜索，我們也非常的訝異意外，所以我們想知道這樣的資料到底是在什麼時候有何人去把它流出去，居然可以讓檢調不用進來搜索，就有議會這些資料？