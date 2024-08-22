　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

2024南迴藝術季　最美公路閃耀開展

▲2024南迴藝術季最美公路閃耀開展。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲2024南迴藝術季最美公路閃耀開展。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

南迴地區將再度迎來一場藝術盛宴，2024南迴藝術季以「光之迴境」為主題，沿著南迴公路太麻里、大武及達仁可眺望遼闊太平洋的臨海處閃耀，並於22日正式開展。

今年首度採取邀請及徵選並行的方式，從44件國內外藝術家參選作品中，徵選出3位藝術家。同時邀請南非及台灣2位藝術家參與創作，5位藝術家把南迴的地景、生活及文化做了巧妙的融合，5件作品各別詮釋南迴人文的多元面向，所綻放的光芒如同點點星光，牽引人們走入南迴。

台東饒慶鈴表示，以慢且細膩的態度感受台東的生活樣貌，是台東縣政府打造「慢活臺東」的基調，並致力推廣「台東大美術館」，將美的事物延伸到各角落，這幾年不斷用藝術當作隱形的橋梁，將台東市區、南迴、縱谷及東海岸等地區的自然景色和人文風情知性串連起來，用視覺美學實踐藝術是生活的延伸，營造讓民眾自然而然就能感受到生活和藝術相融帶來的美好體驗，以臺東的自然人文打底，持續慢慢打造成為一座融入民眾生活的戶外大美術館。

台東縣文化處指出，南迴公路不僅有海天一色的美景，更有豐沛的族群文化、人文風土、傳統歷史等，透過國內外藝術家不同的視角、愛惜大自然生態的人文情懷，鮮明詮釋出對於這方土地、部落生活、原住民傳統文化，以及守護地球有限資源的使命與情感，藉著地景作品讓民眾與南迴這片土地互對話。

最能代表南迴的《第一道曙光》即是藝術家賴純純的創作，藉由純淨光亮的「光之環」回應大自然永恆的精神，以圓形傳達完整與無限循環的永恆與承諾的意涵，象徵地球生態環境的希望和集結共同力量。藝術家林純用作品《新天使》以抹香鯨作為海洋的意象，期能喚醒身為海洋島民的臺灣人，省思現今海廢漂流、海水污染與過度捕撈等，引發生物滅絕與生態失衡的危機，希望人人都成為捍衛藍海的「新天使」，讓海洋生物長久悠遊於大海。

屏東排灣族藝術家尼誕．達給代歷作品《是那裏嗎？》將兒時聽到的口傳故事轉化為創作靈感，大姆姆山是北排灣族的聖山，vuvu說「光是從大姆姆山那邊來的，我們也是」，激起他對山彼端的好奇心想一探究竟，3米高的人身魚頭鋼雕造型，有崁在中央立體的白鐵之心，傳遞在潮起潮落間發送希望的光讓人得到能量。

來自馬來西亞的年輕藝術家陳抒漫，以女性柔和的側臉，用漂流木營造如海浪般的飛揚髮絲，呈現《大地之母》的包容與生生不息的生命力，髮梢處魚躍出水面呼應太麻里當地知名的三和定置魚場。南非藝術家Marco Cianfanelli作品設置在南田親水公園，以鏤空呈現看不出特定族群的輪廓，表達如大海納百川的人文情懷，穿透式的作品設計讓民眾暸望太平洋，與大自然產生連結，進而省思人與大自然間的關係，並將排灣族圖騰融入到頭飾，提醒人們謹記保存傳統文化價值的重要性。
【展覽資訊】
臺灣藝術家 / 尼誕．達給代歷-太麻里華源海灣
馬來西亞藝術家 / 陳抒漫-太麻里鄉千禧曙光紀念公園
臺灣藝術家 / 賴純純-大武鄉尚武9420濱海休憩區周邊
臺灣藝術家 / 林純用-大武鄉尚武9420濱海休憩區周邊
南非藝術家 / Marco Cianfanelli-達仁鄉南田親水公園

ET快訊
泰國飛機墜毀！　機上5中國公民「全數罹難」
「弟，終於找到你了！」鍾欣凌與胡智爲相認　蔡其昌也幽默回應
吳東亮首談中信金搶親　嘆「辜家兩代交情、遺憾沒達成說服」
畫面曝！台中男帶女友回家　竟出現「25歲裸女晃UU」大錯亂

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

前亞運女排國手雙膝「骨頭磨光」猶判死刑　中榮1手術讓她重回球場

職訓外交！　台灣助友邦9國培育倉儲物流人才

高鐵桃園站關懷愛奇兒家庭　助親子樂遊台中

「桃園之星」總決賽即將登場　外國觀眾有專屬抽獎大禮

黑松教育基金會三大計畫　為孩子打造環境教育的日常

桃園蓮花季即將進入尾聲　8／25前上傳美照抽收納推車！

快訊／台南北區文賢路833巷傳火燒車　小貨車突冒煙車主自撲滅火

南投印尼國慶趣味競賽　新住民：嫁來台灣後首次重溫國慶氣氛

富岡鐵道藝術生活節8／24登場　5大亮點展客庄小鎮魅力

暖警貼心服務　尋回民眾手提包

「英國比爾蓋茲」遺體尋獲　與18歲女兒卡床墊中

25歲女闖民宅「半裸找衣」男傻眼：妳哪位　見驗毒採尿杯竟塞千元

最正三寶！她衝馬路險被撞「甜笑道歉」網戀愛：請慢過

汪小菲妻參戰批張穎穎「知三當三」 　她反酸：偽豪門的生活不易

主機板大廠拒接對岸軍工訂單　副董帶百人出走用陸資接單

「巨大球拍」為統一獅開球　李洋加碼抽親筆簽名紀念酒

【你4誰？】工作3個月沒回家我家的貓咪竟然不認得我了QQ

黑嘉嘉「母胎單身30年」：接受未婚生子　忙工作零桃花「砸千萬開圍棋教室」　

高雄「粉紅保時捷」遭惡搞！全車貼滿衛生棉　警揭真相大逆轉

肯爺台灣試聽會「開唱前4天取消」　主辦證實：發生不可預期的因素

前亞運女排國手雙膝「骨頭磨光」猶判死刑　中榮1手術讓她重回球場

職訓外交！　台灣助友邦9國培育倉儲物流人才

高鐵桃園站關懷愛奇兒家庭　助親子樂遊台中

「桃園之星」總決賽即將登場　外國觀眾有專屬抽獎大禮

黑松教育基金會三大計畫　為孩子打造環境教育的日常

桃園蓮花季即將進入尾聲　8／25前上傳美照抽收納推車！

快訊／台南北區文賢路833巷傳火燒車　小貨車突冒煙車主自撲滅火

南投印尼國慶趣味競賽　新住民：嫁來台灣後首次重溫國慶氣氛

富岡鐵道藝術生活節8／24登場　5大亮點展客庄小鎮魅力

暖警貼心服務　尋回民眾手提包

台灣正在餵養獨裁巨獸　破解民進黨侵蝕民主招數

《魔獸世界》地心之戰特展降臨高雄　超誠意中配搶先體驗逃離達拉然VR

116歲日本奶奶接棒「世界最長壽」　每天最愛2飲食！長青秘訣曝光

李灝宇巴士坐太久本季報銷？經紀公司駁傳聞：以球團公告為準

36歲景甜《四海重明》演少女被批出戲！　陸媒分析：資源恐降級

123國參與Voice of Global South Summit　印度再展成為全球南方國家領導者的決心

新新併換股比例藏玄機　金融業：中信金搶親有空間

快訊／台南市歸仁深夜傳工廠火警　塑膠原料倉庫全面燃燒一片火海

快訊／台南300坪「塑膠粒倉庫」全面燃燒　超巨黑煙衝天擴散周圍

4飯店集團暑假賣況曝！不只花蓮、墾丁慘　台中新旅宿住房率僅5成

黑貓遇地震嚇到消失　牠躲這秒變「三明治」

地方熱門新聞

前亞運女排國手雙膝骨頭磨光　中榮1手術讓她重回球場

桃園之星總決賽將登場　外國觀眾有抽獎大禮

高鐵桃園站關懷愛奇兒家庭　助親子遊台中

職訓外交　台灣助友邦培育倉儲物流人才

桃園蓮花季　8/25前上傳美照抽收納推車！

黑松教育基金會　為孩子打造環境教育的日常

少子化還招生滿額　台中1校大手筆招待教職員出國玩

快訊／台南北區文賢路833巷傳火燒車

北竿男高血壓危急　海巡消防合力接駁送醫

台中東勢牛稼莊主廚許願台北花博奪牌

傳肯爺8／25高雄開唱！高市府揭2原因不借場地

首爾號行動餐車抵員林　環島義煮伴樂曲開吃

台南市安南區傳闖紅燈傳連環車禍幸無人傷亡

屏東縣內埔男商店徘徊　警急伸援手

更多熱門

相關新聞

金樽港區民眾落海　海巡赴馳現場救援

金樽港區民眾落海　海巡赴馳現場救援

海巡署東部分署第一三岸巡隊金樽安檢所，22日14時23分接獲民眾報案，指金樽漁港整補場1名釣客不慎跌落港區，14時24分海巡人員抵達現場後，拋擲魚雷浮標及拋繩帶，順利將釣客救援上岸。

店家再造新升級　慢東商號打造繁榮共好

店家再造新升級　慢東商號打造繁榮共好

自小客刁車　台東暖警主動救援

自小客刁車　台東暖警主動救援

台東縣府攜手台中教育大學優化師資培育

台東縣府攜手台中教育大學優化師資培育

《台東新生活：家與家之間》溫馨發表

《台東新生活：家與家之間》溫馨發表

關鍵字：

南迴藝術季台東展覽

讀者迴響

熱門新聞

即／台南300坪塑膠粒倉庫全面燃燒　超巨黑煙衝天

即／泰國飛機驚傳爆炸墜毀！5中國公民罹難

泰國飛機起飛11分鐘爆炸！中國5死名單曝

南韓酒店大火7死11傷　女住客跳氣墊慘死

畫面曝光！他帶女友回家驚見「25歲裸女晃UU」

即／大廠拒接對岸軍工訂單　副董帶百人出走接單

李易再發雞湯文「感情逝去不須留戀」

今晚10:47進入處暑！「5生肖」將迎最強運勢

台新金併新光金　新名為「台新新光金控」

雨越來越大「半個台灣濕答答」　下周雨彈掃全台

東京地鐵淹水才懂北捷麻煩設計！日網紅：很用心

全紅嬋逛街買頂規iPhone！店員曝暖心細節

3年發51萬戶建照　大量交屋潮來了！房貸族剉咧等

新新併通過了！證交所：台新金、新光金明恢復交易

6歲童被虐到乾咳　志工施虐惡劣畫面曝

更多

最夯影音

更多

「英國比爾蓋茲」遺體尋獲　與18歲女兒卡床墊中

25歲女闖民宅「半裸找衣」男傻眼：妳哪位　見驗毒採尿杯竟塞千元

最正三寶！她衝馬路險被撞「甜笑道歉」網戀愛：請慢過

汪小菲妻參戰批張穎穎「知三當三」 　她反酸：偽豪門的生活不易

主機板大廠拒接對岸軍工訂單　副董帶百人出走用陸資接單

熱門快報

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面