2024南迴藝術季　最美公路閃耀開展

▲2024南迴藝術季最美公路閃耀開展。（圖／記者楊漢聲翻攝）



記者楊漢聲／台東報導

南迴地區將再度迎來一場藝術盛宴，2024南迴藝術季以「光之迴境」為主題，沿著南迴公路太麻里、大武及達仁可眺望遼闊太平洋的臨海處閃耀，並於22日正式開展。

今年首度採取邀請及徵選並行的方式，從44件國內外藝術家參選作品中，徵選出3位藝術家。同時邀請南非及台灣2位藝術家參與創作，5位藝術家把南迴的地景、生活及文化做了巧妙的融合，5件作品各別詮釋南迴人文的多元面向，所綻放的光芒如同點點星光，牽引人們走入南迴。



台東饒慶鈴表示，以慢且細膩的態度感受台東的生活樣貌，是台東縣政府打造「慢活臺東」的基調，並致力推廣「台東大美術館」，將美的事物延伸到各角落，這幾年不斷用藝術當作隱形的橋梁，將台東市區、南迴、縱谷及東海岸等地區的自然景色和人文風情知性串連起來，用視覺美學實踐藝術是生活的延伸，營造讓民眾自然而然就能感受到生活和藝術相融帶來的美好體驗，以臺東的自然人文打底，持續慢慢打造成為一座融入民眾生活的戶外大美術館。

台東縣文化處指出，南迴公路不僅有海天一色的美景，更有豐沛的族群文化、人文風土、傳統歷史等，透過國內外藝術家不同的視角、愛惜大自然生態的人文情懷，鮮明詮釋出對於這方土地、部落生活、原住民傳統文化，以及守護地球有限資源的使命與情感，藉著地景作品讓民眾與南迴這片土地互對話。

最能代表南迴的《第一道曙光》即是藝術家賴純純的創作，藉由純淨光亮的「光之環」回應大自然永恆的精神，以圓形傳達完整與無限循環的永恆與承諾的意涵，象徵地球生態環境的希望和集結共同力量。藝術家林純用作品《新天使》以抹香鯨作為海洋的意象，期能喚醒身為海洋島民的臺灣人，省思現今海廢漂流、海水污染與過度捕撈等，引發生物滅絕與生態失衡的危機，希望人人都成為捍衛藍海的「新天使」，讓海洋生物長久悠遊於大海。



屏東排灣族藝術家尼誕．達給代歷作品《是那裏嗎？》將兒時聽到的口傳故事轉化為創作靈感，大姆姆山是北排灣族的聖山，vuvu說「光是從大姆姆山那邊來的，我們也是」，激起他對山彼端的好奇心想一探究竟，3米高的人身魚頭鋼雕造型，有崁在中央立體的白鐵之心，傳遞在潮起潮落間發送希望的光讓人得到能量。

來自馬來西亞的年輕藝術家陳抒漫，以女性柔和的側臉，用漂流木營造如海浪般的飛揚髮絲，呈現《大地之母》的包容與生生不息的生命力，髮梢處魚躍出水面呼應太麻里當地知名的三和定置魚場。南非藝術家Marco Cianfanelli作品設置在南田親水公園，以鏤空呈現看不出特定族群的輪廓，表達如大海納百川的人文情懷，穿透式的作品設計讓民眾暸望太平洋，與大自然產生連結，進而省思人與大自然間的關係，並將排灣族圖騰融入到頭飾，提醒人們謹記保存傳統文化價值的重要性。

【展覽資訊】

臺灣藝術家 / 尼誕．達給代歷-太麻里華源海灣

馬來西亞藝術家 / 陳抒漫-太麻里鄉千禧曙光紀念公園

臺灣藝術家 / 賴純純-大武鄉尚武9420濱海休憩區周邊

臺灣藝術家 / 林純用-大武鄉尚武9420濱海休憩區周邊

南非藝術家 / Marco Cianfanelli-達仁鄉南田親水公園