店家再造新升級　慢東商號打造繁榮共好

▲慢東商號打造繁榮共好。（圖／記者楊漢聲翻攝）



記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府推動地方產業店面整體環境升級及品牌形象加值，活絡在地產業，今年計畫輔導海草手作健康輕食館等5家業者，進行品牌形象營造及強化店面空間亮點，每家最高可獲補助40萬元，預計於八月底陸續完工，攜手在地業者為台東產業升級優化共出一份心力。

縣府財政及經濟發展處表示，「產業形象營造及店家再造輔導計畫」內容包含店內環境空間營造、服務環境動線建議及改造規劃、店內文宣看板雙語再設計及製作輸出，讓參與店家散發全新魅力成為地方亮點指標。

今年參與店家分別為烏龍院家庭食堂、海草手作健康輕食館、伴山邀工坊複合式餐飲、米麻岸 Mima’an、好時果子，共計5家特色產業代表，由縣府導入專業團隊配合店家共同協力完成，從品牌核心概念出發，融合店家對未來的展望，定調整體執行方向，為其量身打造專屬品牌識別與視覺概念，讓店家脫胎換骨重新挖掘自我潛力。

財經處產業發展科進一步說明，今年度以「慢東商號」作為推廣品牌連結在地業者繁榮共好，年度主題聚焦『療癒慢店』系列店家，為其升級店面環境及規劃品牌意象，並鼓勵永續消費意識搭配產業轉型升級輔導，強化店家與地方長期連結並引導地方產業凝聚新的品牌力量，透過翻轉品牌形象注入創意。