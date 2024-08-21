縣府新書發表　饒慶鈴：讓台東成為每個人的家

▲《台東新生活：家與家之間》溫馨發表。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「謝謝您們帶給台東豐富多元文化」，台東縣政府為了深入探討新住民在台東的生活面貌，特別策劃出版《台東新生活：家與家之間》一書，並於21日舉行新書發表會。台東縣長饒慶鈴提到，每位新住民都是台東的一份子，希望藉由新書讓更多人看見新住民的故事，縣府也將持續透過民間團體與跨機關合作方式，共同營造更加友善和包容的社會環境，讓台東成為每個人的家。

饒慶鈴表示，台東縣的新住民約有4600人，每一位新住民在離開家鄉移居台東的過程中，都會面臨生活上的挑戰，透過新住民家庭服務中心以及社區服務據點(台東市、卑南鄉、太麻里鄉、成功鎮、池上鄉)，為新住民朋友提供交流聯誼、福利諮詢與轉介、多元學習課程等整合性服務，提升新住民在台東的生活適應能力；縣府也定期辦理各項新住民活動與文化交流，如每年的移民節活動，邀請縣內新住民及家族同慶。

饒慶鈴指出，每一位在台東生活的新住民都有獨特的人生故事，透過《台東新生活：家與家之間》，可以看到每一位新住民踏入陌生國度所面臨的各種挑戰，也能體會他們在經歷種種磨練後，所獲得的歸屬感與滿足感。期望透過這本書，讓社會大眾更理解新住民在新生活各面向所面臨的困難與付出，進而促進社會對新住民的包容與關懷。

縣府民政處指出，為了讓民眾更加了解台東新住民的生活，此次特地訪談了12位來自大陸、印尼、越南、泰國、英國、西班牙與瑞士等不同國家的新住民，將他們的真實生活故事與面臨的挑戰，記錄成為《台東新生活：家與家之間》一書。

這次活動除了以影片呈現訪談過程，也邀請小飛及石寶莉上台分享他們在台東生活的心路歷程。來自西班牙的帆船教練小飛，因為被台東的自然環境吸引，產生了在台東推廣帆船運動的想法，過程中逐一克服困難，創辦了台東帆船學校。

而來自中國的石寶莉，最初雖因為環境與家庭的因素而陷入低潮，但她努力充實自己，積極參與各協會及社區活動，貢獻自己的力量對社會做出貢獻。

在發表會會場還有由受訪者各自提供的生春捲、香辣糯米捲、娘惹糕等家鄉美食，以及來自印尼籍新住民姐妹組成的新夢舞團帶來的演出，讓參與者沉浸在新住民的文化之中。

《台東新生活：家與家之間》將開放民眾免費索取，活動詳情及書冊索取資訊將公布於「台東民政」臉書粉絲專頁，敬請密切關注最新消息。