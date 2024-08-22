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全聯、家樂福買1送1！中秋「燒烤神器」最低2折　獨家醬料泡菜優惠」

▲▼全聯燒肉季不只推出多款生鮮烤物、醬料下殺，還有「電烤盤神器」2折起。（圖／全聯提供）

▲全聯燒肉季不只推出多款生鮮烤物、醬料下殺，還有「電烤盤神器」2折起。（圖／全聯提供）

記者林育綾／台北報導

為迎接即將到來的中秋節，「全聯燒肉祭」提出「家家都是燒肉店」，上架多款熱銷肉類、海鮮，還有獨家靈魂醬料、泡菜祭出買1送1、第2件5折優惠；此外全聯力推「燒烤神器」無煙電烤盤最低2折就能入手。家樂福近來推出「台灣好食節」，人氣夜市美食和精選生活商品買1送1、第2件省更多。

●全聯推「家家都是燒肉店」

全聯行銷協理劉鴻徵透露，中秋烤肉季也是生鮮商品熱銷的時刻，平時生鮮銷售佔比約22%，中秋可破30％。此波也推出「電烤盤」助攻，考量外食越來越貴，吃一頓中高價位的燒肉兩人動輒5、6千，在家烤大約3折起。

劉鴻徵說，想自己烤肉的人越來越多，但在戶外烤肉又熱又狼狽，因此全聯期望推廣夏日「天天都是烤肉日」的生活新風格，在日本就十分盛行。全聯此波「9款燒烤神器」最低2折就能入手，在家就能舒服的吹冷氣、吃燒烤，吃飽還能就地休息、躺著追劇。

▲▼全聯燒肉季不只推出多款生鮮烤物優惠、獨家聯名醬料下殺，還有「電烤盤神器」2折起。（圖／記者林育綾攝）

▲「BRUNO 多功能電烤盤」搭配全聯夏日福袋超殺價，入手倒數。（圖／記者林育綾攝）

●多款電烤盤下殺換購

中秋電烤盤最超值，全聯首推夏日福袋「BRUNO 多功能電烤盤」，全球熱銷超過250萬台。福袋只要1800元，內含超值好物總價值超過3500元，8月26日前最後倒數銷售，可把握買一波，還能抽DISCOVERY SPORT多功能運動休旅、Gogoro電動車等好禮，8月29日直播開獎。8月24日、25日兩天加碼回饋，使用全支付每滿1000元，贈500限時福利點，搭配指定銀行使用最高享8%回饋。

此波也推燒烤神器預購，搭配福利點加價549元～3490元即可預購換購，最低2折起就能入手！質感首推「TOFFY Classic無煙電烤盤」，市價8990元，用100福利點只要加1750元，約2折就能得到。

還有「recolte 雙面煎烤盤」雙面煎烤盤，可熱壓吐司、燒烤食物，市價4990元，100福利點加1890元，並可與「recolte Grand Melt煎烤盤」通用，製作多樣料理，市價5160元，100福利點加1480元，約莫29折，也是必收神器。

▲▼全聯燒肉季不只推出多款生鮮烤物優惠、獨家聯名醬料下殺，還有「電烤盤神器」2折起。（圖／記者林育綾攝）

▲▼使用電烤盤，就能輕鬆在家烤肉。（圖／記者林育綾攝）

▲▼全聯燒肉季不只推出多款生鮮烤物優惠、獨家聯名醬料下殺，還有「電烤盤神器」2折起。（圖／記者林育綾攝）
 
火烤二吃必選「日本AIWA 多功能料理盤」，烤肉或涮鍋雙重享受，市價2480元，100福利點加1850元就能買得到。「ikiiki 煮烤幸福料理鍋」一機多用途，市價2680元，100福利點加1100元就能買。想要日式燒肉，不能錯過「日本MOSH! 多功能電烤盤」小巧容量不占空間，還附章魚燒烤盤，輕鬆做出多變料理，市價3350元，100福利點加1980元就帶回家。
 
想要無油煙清爽燒肉派對，推薦「MATURE美萃 移動式除油煙機」，高效除油煙功能，原價3960元，100福利點加1890元就能購得。輕巧的「法國THOMSON 無耗材桌面抽油煙機」還可調整高度，雙層濾網技術，過濾油煙免耗材清潔更方便，室內室外都通用，原價2990元，100福利點加2290元即可擁有。

全聯隔日達同場加映烤肉必備小家電，懶人零失敗料理必備「飛利浦PHILIPS 透視海星氣炸鍋5.6L(贈烘焙三件)」原價8,990元，特價只要5,990元，現省3,000元；主打煎、煮、炒、炸、烤多功能「卡娜赫拉的小動物 多功能電烤盤」原價3,880元，特價1,680元，下殺44折，入手就趁這波，中秋烤肉千萬別再錯過！

▲▼全聯燒肉季不只推出多款生鮮烤物、醬料下殺，還有「電烤盤神器」2折起。（圖／全聯提供）

▲全聯也與日本岩谷系出同門的高端品牌「FORE WINDS」合作，推出7款超高質感的烤肉、露營系列商品點換購。。（圖／全聯提供）

全聯也與日本岩谷系出同門的高端品牌「FORE WINDS」合作，推出7款超高質感的烤肉、露營系列商品，包含「野營不鏽鋼杯」、「氣氛露營燈(電池需另購)」、「不鏽鋼餐具7件分享組」、「摺疊月亮椅」、「摺疊蛋捲桌」、「折疊爐(黑)」、「手提收納爐」，即日起至11月21日，會員只需用50點、100點、200福利點或購買任一品項，即可加價換購，最低38折起就能入手。

▲▼全聯燒肉季不只推出多款生鮮烤物優惠、獨家聯名醬料下殺，還有「電烤盤神器」2折起。（圖／記者林育綾攝）

▲烤肉食材方面都有特惠。（圖／記者林育綾攝）

●全聯烤肉食材、獨家聯名

食材方面，全聯在烤肉季期間將加碼多款醃漬肉類，包括牛、豬、雞、魚肉海鮮都有優惠價，並推出獨家靈魂醬料、泡菜。今年鎖定名店醬料，像是胡同燒肉推出的「胡同辣味萬用醬」，8月23日至9月5日「買1送1」，每瓶原價139元，平均一瓶爆殺70元，不論是醃肉或是沾醬使用都很適合，在家就能烤出名店好滋味。

解膩的獨家泡菜，推薦「新來源韓式泡菜」，9月3日至19日祭出「第2件5折」優惠，其他還有「春水良品春水招牌辣醬結頭菜」、「胡同元氣泡菜」、「宗家府正統韓國泡菜(黑蓋版)」、「慶尚北道韓式泡菜」等多種口味都有特價。

▲▼全聯燒肉季不只推出多款生鮮烤物優惠、獨家聯名醬料下殺，還有「電烤盤神器」2折起。（圖／記者林育綾攝）

▲獨家泡菜可解膩，目前也有優惠。（圖／記者林育綾攝）

8月23日至9月19日「全聯燒肉祭」期間，會員全店烤肉醬/香料粉，單筆每滿120元贈120福利點，此外歡慶全支付破500萬會員，全聯及大潤發同慶，推出限時4天周末限定加碼回饋，凡於8月24日、8月25日、8月31日、9月1日，在全聯使用全支付消費每滿1000元，享500限時福利點；在大潤發使用全支付單筆滿2000元，享100元現金抵用券。

全聯小時達9月12日前單筆消費滿699元，折抵50元，滿999元以上享9折優惠，最高折抵200元。活動期間每周六、日、一，使用PX Pay或全支付折後消費滿1500元，加碼送1,000福利點(當日單卡回饋上限1萬福利點。

小時達同場加映烤肉必備小家電，懶人零失敗料理必備「飛利浦PHILIPS 透視海星氣炸鍋5.6L(贈烘焙三件)」原價8990元，特價只要5990元，現省3000元。而主打煎、煮、炒、炸、烤多功能「卡娜赫拉的小動物 多功能電烤盤」原價3880元，特價1680元，下殺44折，入手就趁這波。

▲▼家樂福推出「台灣好食節」、中秋烤肉趣。（圖／業者提供）

▲家樂福推出台灣好食節，齊聚夜市人氣美食、經典零食優惠。（圖／業者提供）

★家樂福中秋優惠

另外，家樂福即日期至9月3日推出「台灣好食節」，齊聚夜市人氣美食、經典零食、生鮮等，推出優惠價，並有多款精選伴手禮、台灣好茶與好酒。

▲▼家樂福推出「台灣好食節」、中秋烤肉趣。（圖／業者提供）

▲家樂福推出中秋組合。（圖／業者提供）

家樂福中秋節也推出多元烤肉組合，從999元「Chill烤肉趣禮盒」到1890元澎湖海鮮、安格斯牛烤肉組合，滿足不同需求族群。各類烤肉器具也應運而生，從便攜式韓式不沾烤盤，到適合家庭使用的妙管家不沾鋼烤肉爐等。

家樂福「台灣好食節」以及生活精選商品，紛紛推出「買1送1」與「第2件省更多」，輕鬆將美味與實用生活好物帶回家。

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