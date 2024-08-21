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芋頭控衝了！全聯X清原打造全新4甜點　還有芋泥餐包銅板價就能吃

▲▼全聯芋頭季We Sweet和清原聯名，推出全新甜點、麵包。（圖／全聯提供）

▲全聯We Sweet和清原聯名，推出全新芋頭甜點、麵包。（圖／全聯提供）

記者林育綾／台北報導

全聯甜點品牌We Sweet和「芋の專門家清原Taro Yuan」強強聯手，打造4款聯名新甜點「芋頭蒸果子」、「芋見重乳酪」、「芋頭涼糕」、「芋頭奶蓋布蕾」，8月23日至9月19日開賣。另外閱讀麵包也和清原Taro Yuan推出「芋泥餐包」、「芋泥肉鬆華爾滋」2款聯名新麵包，銅板價35元、39元就能嚐鮮。

全聯統計，去年同期芋頭季檔期銷售超過62萬份商品，熱銷前5名包括芋泥肉鬆拿破崙捲、芋頭涼果子、芋泥冰心捲蛋糕、芋泥被窩捲、芋頭大福。其中充滿蛋香的「芋泥被窩捲」去年推出就衝上人氣熱銷排行榜，可見新品具吸睛力，因此今年芋頭季乘勝追擊推出新品，由全聯We Sweet與「芋の專門家清原Taro Yuan」雙專家結合所長，打造的4款聯名甜點，讓芋頭控想全部打包。

芋頭季We Sweet新甜點，使用清原芋頭丁入餡，在8月23日至9月19日特價販售，其中「芋頭蒸果子」細緻柔順的蛋糕，包裹著綿密芋頭內餡，單盒特價75元。

「芋見重乳酪」底層酥脆塔皮，中層吃得到蜜融芋頭丁的重乳酪，上層抹上厚厚一層芋頭鮮奶油，單盒特價99元。「芋頭奶蓋布蕾」以新鮮芋蒸磨而成的芋頭餡，滑順布蕾帶出奶蛋香，加入蜜鬆軟芋角丁，最後加上綿密海鹽奶蓋，鹹甜多層次，單盒特價139元。

▲▼全聯芋頭季We Sweet和清原聯名，推出全新甜點、麵包。（圖／全聯提供）

▲全聯芋頭季We Sweet和清原聯名，推出全新甜點，價格在55元至139元之間。（圖／全聯提供）

最消暑的「芋頭涼糕」，嚴選在地芋頭製成Q軟細緻的涼糕，特價55元。人氣暢銷芋頭甜點也隨著8月芋頭季回歸，像是芋頭大福、芋頭涼果子、芋見幸福千層，還有全聯消費者最愛的We Sweet四大天王的捲類蛋糕「芋泥冰心捲蛋糕」，都是芋頭控必吃。

▲▼全聯芋頭季We Sweet和清原聯名，推出全新甜點、麵包。（圖／全聯提供）

▲除了甜點，「閱讀麵包READ BREAD」也與清原聯名，推出2款全新麵包。（圖／全聯提供）

全聯閱讀麵包READ BREAD此次也聯名清原Taro Yuan，推出「芋泥餐包」嚴選台灣在地芋頭製成的芋泥，包入餐包，散發濃郁芋頭香，特價35元。「芋泥肉鬆華爾滋」使用台灣在地芋頭泥、國產在地肉鬆餡，搭配螺紋華爾滋酥皮，香濃誘人，特價39元。2款新品當早餐、下午茶享用都美味。

復熱即時的美味堂在芋頭季也不缺席，新品「芋粿巧」使用大甲檳榔心芋，嚴選豬腿肉搭配鹹香蝦米、蔥酥、蒜酥一起拌炒成肉燥內餡，搭配新鮮芋頭丁製成擲筊造型，特色美食結合傳統文化，充滿食趣，有呷有保佑，即日起至9月5日單盒特價59元，還有今年芋頭季再度登場的芋頭肉圓、芋頭竹筍粥、芋頭炊粉湯等，飄香古早味，喜愛芋頭的鹹食控必嚐！

▼美味堂在芋頭季也不缺席，推出新品「芋粿巧」。（圖／全聯提供）

▲▼全聯芋頭季We Sweet和清原聯名，推出全新甜點、麵包。（圖／全聯提供）

另外，看好夏季開胃料理商機，全家便利商店今（21）日起推出豐富「越式美食」商品，帶給消費者多元的異國美食體驗，免出國就可來趟越南美食之旅。包括Let's Café聯名越南當地必喝G7，推出超道地「越南咖啡拿鐵」，新品上市期間買還送保冷提袋。

▲全家開賣越南咖啡，8月21日至9月17日上市期間購買，就免費贈送限量G7咖啡保冷提袋。（圖／全家提供）

鮮食方面，「越式酸辣雞絲飯」香烤雞絲搭配酸辣醬汁與配菜，開胃又有飽足感。「越式牛肉寬粉」則參考越南北部最經典的越式河粉研發，以甘甜清澈的湯頭搭配寬粉、牛培根肉片、豆芽菜等配料，每一口都酸甜回甘。

「越式排骨飯」以香茅風味，淋上越式甜醬汁的排骨為靈魂，搭配烘蛋、蘿蔔絲、花生等食材畫龍點睛，是口味偏甜的越南南部道地料理。

輕食部分則推出「越式火腿麵包」，以冷食長堡為吃法，使用道地越式火腿搭配酸辣蘿蔔絲與小黃瓜，呈現十足越式風味。「涼拌越式麵沙拉」則使用青木瓜、紅蘿蔔、小黃瓜等配料，搭配義大利細麵與雞肉，拌入越式辣醬，層次豐富又開胃，適合夏天提振食慾。

▲全家8月21日起推出8款全新越南風味特色美食。（圖／業者提供）

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