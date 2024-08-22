　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

林郁婷談交友條件：先過教練這關　自曝注意形象開始學化妝

▲林郁婷談交友條件：先過教練這關。（圖／記者楊惠琪攝）

▲林郁婷談交友條件，表示要先過教練這關。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

台灣拳后林郁婷摘金後，今接下首個品牌代言，成為衛生棉品牌大使。林郁婷今天出席品牌記者會，不但大談生理期的不便，還透露自己的交友條件，關鍵字就是「先過教練這關」，她也透露，最近出門常會遇到粉絲要求合影，所以很努力學化妝，不能再像以前一樣不修邊幅，穿著拖鞋就出門。

林郁婷為台灣奪下首面拳擊金牌，返台後邀約不斷，第一個代言活動選擇支持鶯歌拳擊隊長達10年的台灣康匠衛生棉。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林郁婷今在記者會談到交友條件，她說，先決條件就是要過教練這關，「如果沒有過這關，夾在中間會很麻煩」，她還說，自己是射手座，比較浪漫，談戀愛走的是感覺派，至於雙方是否合適，還是要經過相處才知道，但強調關鍵字是：「先過教練這關。」

教練曾自強則說，要過他這關的先決條件就是，要能體會郁婷是一個怎麼樣的選手，瞭解她的生活起居、飲食習慣，以及外界怎麼看她，如果都能夠支持體諒的話，才有機會報名。

近期林郁婷出席活動，臉部妝容明顯跟以往不一樣，她也透露，其實最近有在研究化妝，因為最近關注度多了，路上會有人要求拍照，所以開始注重形象，不像以前不懂事不修邊幅，出門就是穿拖鞋、去百元理髮，現在出門都會稍微梳妝打扮，雖然化妝的技巧還不是太好，但至少要把臉上的痘痘、疤痕稍微遮瑕，再不然就是戴上口罩再出門。

ET快訊
東京雷雨還要一直下！　珊珊「夾強大風雨」直撲日本
許光漢新訓學號「14164」　受訓21天不能懇親
房貸雪上加霜！兆豐銀開辦費改「無上限」收取　9／23生效
林郁婷開始學化妝　談交友條件：先過教練這關
北捷車廂「請求支援」　乘客崩潰尖叫！真相曝光
快訊／大學校園9F墜樓　男子死亡
黃仁勳不來台灣！現身總部與台灣小球員傳接球
趙正平與小22歲空姐登記結婚　非常期待有小孩

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

沒住宿沒大餐！約會1天「花6千塊」他傻了：40k↓怎辦　網吵翻

林志玲：為什麼在他生命下墜時沒人拉他一把？曝看社會新聞很心痛

林郁婷談交友條件：先過教練這關　自曝注意形象開始學化妝

看了鋼琴家遺囑　律師喊話父母「2事」：否則寧願你不婚不生

北捷車廂「請求支援」　乘客崩潰尖叫！真相曝光

整理房間挖出「22年前新光三越禮券」！網笑翻：恭喜成功貶值

432Hz超強療癒力爆紅！失眠人都在聽的身心靈音樂

比奧運還累！莊智淵曬「靈魂抽乾」4照喊：佩服3位以上

強震路基下陷！台11線磯崎段施工　8／26~10／15單線雙向交管

裝潢前必看！10大最後悔裝潢　過來人點頭：都是血與淚的感想

強運哥在120格中1抽中手機　「編號001」店員、女友都傻眼

【飲料大盜】搭車發現縫縫冒出一隻小手手XD

李洋跳三振舞超慌亂：人生好難～　曝王齊麟比賽遲到「會撒嬌補償」

惹火孫鵬狄鶯？拳王韓森道歉　不滿遭帶風向嗆孫安佐擂台見

年輕人做殯葬業月收8-9萬！　15年同業曝「有空敢衝就可」

媽學抖音撒嬌道歉片　兒受不了秒鞠躬道歉

許光漢當兵了！軍方證實「已報到」　兵期曝光「受訓21天＋服替代役1年」

虎斑貓聽爸聲音秒跑門前　喵叫迎接下班：你回來了

搞笑演繹單身太久後交男友　女被牽手...本能反折超尷尬

超級藍月2024首亮相　NASA：距地球最近位置

沒住宿沒大餐！約會1天「花6千塊」他傻了：40k↓怎辦　網吵翻

林志玲：為什麼在他生命下墜時沒人拉他一把？曝看社會新聞很心痛

林郁婷談交友條件：先過教練這關　自曝注意形象開始學化妝

看了鋼琴家遺囑　律師喊話父母「2事」：否則寧願你不婚不生

北捷車廂「請求支援」　乘客崩潰尖叫！真相曝光

整理房間挖出「22年前新光三越禮券」！網笑翻：恭喜成功貶值

432Hz超強療癒力爆紅！失眠人都在聽的身心靈音樂

比奧運還累！莊智淵曬「靈魂抽乾」4照喊：佩服3位以上

強震路基下陷！台11線磯崎段施工　8／26~10／15單線雙向交管

裝潢前必看！10大最後悔裝潢　過來人點頭：都是血與淚的感想

緯創三方助攻5G專網！7大AI應用導入松菸　打造「古蹟智慧園區」

俄無人機飛行員叛逃烏克蘭！　丟地雷「炸毀基地」畫面曝

Block B相隔2年再次合體！　7人齊聚「全為力挺隊長ZICO」

陸科學家發現「月壤」生水之法　1噸有望產生5公斤水

東京雷雨還要一直下！　珊珊預計下周「夾強大風雨」直撲日本

第三屆西螺七崁路跑10月登場　融合武術與運動！蔡雅安挑戰二連霸

許光漢新訓學號曝光「14164」　受訓21天不能懇親...粉絲難睹風采

珍珠鮮奶綠+統一米粉超獵奇！「手搖飲+泡麵」4款創意組合快看

無印良品推「10秒瞬間修護髮膜」　水漾潤澤系列添加A醇再升級

林志玲：為什麼在他生命下墜時沒人拉他一把？曝看社會新聞很心痛

泰國3A級金枕頭榴槤 買2送2 肉多厚實籽又小

生活熱門新聞

下周開學又放2天假！萬人見「行事曆這1天」更抓狂

珊珊將大迴轉！　各國路徑曝

史上最正三寶！她險釀車禍道歉融化眾人

整間店都韓國人「狂掃20盒伴手禮」！店員傻：別亂買

「吉伊卡哇悠遊卡」炒到1500元　官方讓黃牛哭出來

許光漢入伍！爆成功嶺長官下3禁令

家人見一紙條急衝嘉基醫院　緊急捐出肝腎救2命

墾丁輸掉台人　網秒指2大關鍵：不想再去

「女童赤裸雙腳」被爸媽帶去車站乞討！原因曝光

LINE暱稱「男友默默改成2字」她超震驚　網炸鍋了

快訊／珊珊今晨生成恐變中颱　雨最多時間曝

台電曝1秘訣　減少冷氣耗電量

思源夜市攤販涉私賣中國零食！最高恐被罰300萬

LINE都釘選誰？一排默契秒回「1群組」笑了

更多熱門

相關新聞

林郁婷代言衛生棉品牌　記者會大談經期：想請假慘被教練拒絕

林郁婷代言衛生棉品牌　記者會大談經期：想請假慘被教練拒絕

台灣拳后林郁婷在巴黎奧運期間，無懼性別爭議紛擾仍摘金，感動全台。林郁婷今出席記者會，宣布擔任衛生棉品牌代言人，並首播為品牌拍攝的形象廣告，影片喊出「我不是女生，什麼是女生」。她也在記者會上大談生理期的不便，但向教練請假，往往事與願違，因為教練不會讓她閒著。

惡搞粉紅保時捷　全車貼滿衛生棉

惡搞粉紅保時捷　全車貼滿衛生棉

「證件妹」吳佳穎曾被罵男人婆！　談林郁婷受歧視：她是台灣英雄

「證件妹」吳佳穎曾被罵男人婆！　談林郁婷受歧視：她是台灣英雄

林郁婷接1代言！粉絲驚喜哭：沒人比妳適合

林郁婷接1代言！粉絲驚喜哭：沒人比妳適合

林郁婷公開理想型3條件

林郁婷公開理想型3條件

關鍵字：

拳后林郁婷代言衛生棉女性

讀者迴響

熱門新聞

「英國比爾蓋茲」遺體找到了　與18歲女兒卡床墊中

下周開學又放2天假！萬人見「行事曆這1天」更抓狂

珊珊將大迴轉！　各國路徑曝

即／大廠拒接對岸軍工訂單　副董帶百人出走接單

王齊麟跟內褲賣家自誇「我是大蟒蛇」

史上最正三寶！她險釀車禍道歉融化眾人

鋼琴家控合作放鳥　衛武營回應了

鋼琴家後墜亡　生前曝悲慘身世：撒旦奪走了我的右手

脂肪肝沒了！她靠「戒吃1早餐」　半年佛系剷肉7公斤

整間店都韓國人「狂掃20盒伴手禮」！店員傻：別亂買

「吉伊卡哇悠遊卡」炒到1500元　官方讓黃牛哭出來

黃仁勳不來了！　缺席「台灣機器人展」原因曝光

許光漢入伍！爆成功嶺長官下3禁令

鋼琴家直播後墜樓亡！姊接噩耗急奔醫院相驗

房貸限貸令炸開！　房市專家友人爆「斷頭殺出」

更多

最夯影音

更多

強運哥在120格中1抽中手機　「編號001」店員、女友都傻眼

【飲料大盜】搭車發現縫縫冒出一隻小手手XD

李洋跳三振舞超慌亂：人生好難～　曝王齊麟比賽遲到「會撒嬌補償」

惹火孫鵬狄鶯？拳王韓森道歉　不滿遭帶風向嗆孫安佐擂台見

年輕人做殯葬業月收8-9萬！　15年同業曝「有空敢衝就可」

熱門快報

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面