林郁婷談交友條件：先過教練這關　自曝注意形象開始學化妝

▲林郁婷談交友條件，表示要先過教練這關。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

台灣拳后林郁婷摘金後，今接下首個品牌代言，成為衛生棉品牌大使。林郁婷今天出席品牌記者會，不但大談生理期的不便，還透露自己的交友條件，關鍵字就是「先過教練這關」，她也透露，最近出門常會遇到粉絲要求合影，所以很努力學化妝，不能再像以前一樣不修邊幅，穿著拖鞋就出門。

林郁婷為台灣奪下首面拳擊金牌，返台後邀約不斷，第一個代言活動選擇支持鶯歌拳擊隊長達10年的台灣康匠衛生棉。

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林郁婷今在記者會談到交友條件，她說，先決條件就是要過教練這關，「如果沒有過這關，夾在中間會很麻煩」，她還說，自己是射手座，比較浪漫，談戀愛走的是感覺派，至於雙方是否合適，還是要經過相處才知道，但強調關鍵字是：「先過教練這關。」

教練曾自強則說，要過他這關的先決條件就是，要能體會郁婷是一個怎麼樣的選手，瞭解她的生活起居、飲食習慣，以及外界怎麼看她，如果都能夠支持體諒的話，才有機會報名。

近期林郁婷出席活動，臉部妝容明顯跟以往不一樣，她也透露，其實最近有在研究化妝，因為最近關注度多了，路上會有人要求拍照，所以開始注重形象，不像以前不懂事不修邊幅，出門就是穿拖鞋、去百元理髮，現在出門都會稍微梳妝打扮，雖然化妝的技巧還不是太好，但至少要把臉上的痘痘、疤痕稍微遮瑕，再不然就是戴上口罩再出門。