行人地獄畫面曝！桃園女走斑馬線遭右轉車撞飛　駕駛先吞罰單

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市八德區和平路、大忠路口於20日晚間發生一起車禍，謝姓女子徒步經斑馬線欲橫越馬路時，一輛右轉轎車卻直接將其撞飛，嚇壞當時路人，謝女遭撞後造成身體頭部等處多數擦挫傷，警方到場緊急將謝女送醫，所幸並無生命危險，警方為肇事的呂姓轎車駕駛酒測，酒測值為零，肇事責任由警方調查釐清，並先依未禮讓行人製單告發，民事賠償部分則由雙方自行調解。

▲桃園市謝姓女子於20日晚間行經八德區和平路、大忠路口處，在斑馬線過馬路時遭右轉轎車撞飛，圖為撞擊前瞬間畫面。（圖／記者沈繼昌翻攝）

八德警方指出，本月20日晚間7時20分許，42歲的謝姓女子徒步行經八德區和平路、大忠路口斑馬線，29歲呂姓男子駕駛金色轎車由八德區重慶街往和平路方向行駛，右轉和平路時，疑似未注意徒步經過的謝姓女以當場將其撞飛島倒地。

▲桃園市謝姓女子於20日晚間行經八德區和平路、大忠路口處，在斑馬線過馬路時遭右轉轎車撞飛，警方到場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

八德警方據報後到場處理，發現謝女頭部、身體等多處受到擦挫傷，所幸意識還很清醒，緊急送醫治療，所幸並無生命危險；肇事的呂姓男子經員警進行酒測，其呼氣酒測值為零，至於肇事原因仍由警方調查釐清，警方將依未禮讓行人製單告發。八德警方呼籲，汽機車駕駛車輛上路時，務必遵守道路交通安全規則，隨時注意車前狀況，以維護自身與他人交通安全。

▲桃園市八德警方在事故現場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）