6山友挑戰「笛吹山極限路線」山區大雨迷途　警尋獲送薑茶暖身

記者 李陳信得／台中報導

2男4女的銀髮登山隊昨（21）日相約前往台中市和平區橫嶺山挑戰笛吹山的極限路線時，因不熟悉地形且體力不支陷入困境迷途，打電話向警方求援。和平警分局大棟派出所所長謝濬紘與警員陳欽偉接獲報案後，立即聯繫消防隊展開搜救行動。

▲▼6名銀髮族昨日相約前往大雪山爬橫嶺山極限路線笛吹山，因大雨迷路球員，員警獲報尋獲提供薑茶熱身。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

警方從消防隊取得受困民眾的電話定位，確認其位置在笛吹山處附近。由於當天下午突降雷陣雨，原本陡峭的山路變得更加溼滑，救援過程極為艱難。救援人員於下午17時50分在沙蓮山附近，成功找到受困的1男3女，並繼續前行並尋獲另1男1女。所幸所有受困者在謝所長提供的熱薑茶幫助下恢復體力，順利下山。

據了解，該行人平時皆有登山經驗，當日從彰化區出發，9時許抵達登山口開始登山。雖曾聽聞橫嶺山有一條極限挑戰的陵線路徑，但由於對該路線不熟悉，再加上山區起霧，最終迷路受困。所幸警方及消防隊即時救援，未釀成更大災難。和平警分局長劉明興呼籲，登山旅遊愈來愈受歡迎，但高山路徑險峻，且天氣變化多端，易發生迷途或受傷事件。登山者應充分準備，並攜帶適當裝備結伴同行。若屬高山路段，建議聘請嚮導，切勿單獨前往，並在天候不佳時避免勉強入山，以確保自身安全。



