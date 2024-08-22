高雄醉男騎Ubike自摔！2救護員竟反被毆臉　警壓制怒喊：閉嘴

記者許宥孺／高雄報導

高雄一名丁姓男子日前酒後騎乘Ubike自行車，不慎自撞路邊一部貨車後倒地，消防局獲報後前往現場處理，沒想到丁男卻對2名救護人員動手揮拳，導致2名救護人員臉部、眼睛受傷，警方隨後到場，丁男醉得不省人事，還喊沒打人，員警強勢執法怒嗆：「閉嘴啦！4個人都看到還講沒有」，立即將他上銬逮捕，訊後移送偵辦。

▲醉男騎乘自行車自撞倒地後，竟毆打來救援的救護人員。（圖／記者許宥孺翻攝）

事發在20日深夜11點04分，警消獲報，小港區小港路142巷南往北方向發生車禍，一名61歲丁姓自行車男騎士疑似酒駕，自撞路邊小貨車車尾後倒地受傷。

消防局派遣小港分隊救護人員到場救援，沒想到丁男情緒激動，突然對29歲仝姓、55謝姓救護人員揮拳毆打右臉，2人一時沒反應過來，雙雙中招，緊急將丁男壓制在地，等待員警到場支援。

▲員警趕抵現場後，將醉男壓制上銬。（圖／記者許宥孺翻攝）

由於丁男身材壯碩，警方到場後，丁男仍不斷地掙扎，且毆打救護人員後還不認帳，員警強勢執法，怒嗆丁男「閉嘴啦！4個人都看到還講沒有」，立即將他上銬逮捕。

員警現場檢視救護人員的傷勢，仝姓、謝姓救護人員的臉部、眼睛都有擦傷和瘀青，經前往醫院驗傷後，紛紛對丁男提告傷害罪。警方詢後依妨害公務罪、傷害罪移送高雄地方檢察署偵辦。