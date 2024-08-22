天天接光電業者電話！農戶個資疑外洩　女鄉長轟：國產署帶頭滅鄉

記者唐詠絮／彰化報導

涉洩密？財政部國有財產署中區分署開出同意函，讓5家光電業者在彰化縣芳苑鄉開發600甲農地種電，立委謝衣鳯、藍綠地方民代與超過2000鄉民，日前集結抗議，今(22日)上午前往分署彰化辦事處遞交2443農戶連署陳情書，砲轟只有17公頃列為地層下陷，為何其餘良田要被逼種光電，而農民承租戶個資也因此遭到外洩，要國產署給無辜農民交代。

▲芳苑鄉長林保玲及立委謝衣鳯及村長等人到國產署彰化辦事處陳情。（圖／芳苑公所提供）

芳苑鄉國有農地約有1100甲，位於新生、建平、文津、草湖及崙腳等村，富產人蔘山藥、紅蘿蔔、白蘿蔔、蘆筍、花生及蔥等生產價值高、營養豐富的農作物，是芳苑鄉農業生產蛋黃區，也是彰化重要的糧倉，更是世代居民賴以為生之良田，國有財產署核發五家能源公司於高達600甲農地太陽能光電開發同意函，開發種電無疑斷農民的活路。

林保玲砲轟，這600公頃是良田，目前只有17公頃是公告不良耕作，有80%都有承租戶，而且已經3代耕種，如今不能承租，也不管農民死活，只知道要種光電，「全國缺電，要逼芳苑滅鄉」，國有耕地放租國產署作法卻將規定限縮成1類，無異護航光電業者，切斷返鄉青農夢想。

林保玲及其他村長指出，已經接到不少農民陳情，國產署同意函只限縮為一類，天天接到光電業者電話，對方用話術不斷的騷擾，害怕個資已經外洩，家中長輩擔心的整天提心吊膽，不知道該怎麼辦。

▲承租國有土地法條名列有7大類。（圖／記者唐詠絮翻攝）

立法委員謝衣鳯指出，芳苑鄉是彰化縣的重要高經濟作物產區，國產署僅憑行政命令將申租對象由八類縮減為一類，這一做法違反了國有耕地放租實施辦法。她強調，這個問題不僅僅需要國產署內部檢討，還應由行政院給出合理解釋。如果行政院無法提供合理交代，她將提升陳抗層級，並要求行政院作出回應。

對此，國產署分署長趙子賢表示，國產署並未將承租農民的個資洩露給光電業者，也未修法改變國有耕地放租對象，而是由「國產署內部決議」暫緩受理其他七類申租。他保證，只要承租戶的租約未違法，將能夠續租並換約。他也表示會將芳苑鄉各界的反映意見帶回國產署進行研議。

▲彰化芳苑鄉民同意函限縮為一類。（圖／記者唐詠絮翻攝）