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黃仁勳不來台灣！現身總部與台灣小球員傳接球　親民舉動被讚爆

記者游瓊華／台中報導

被市場譽為「AI教父」的輝達執行長黃仁勳，原本一度傳聞會來台參加「2024台灣機器人與智慧自動化展」，不過主辦單位透露並未邀請黃，讓許多粉絲失望。黃仁勳雖然人沒來台灣，但仍在總部親自接待來自台中北勢國中棒球隊的小球員們，不僅大方合照、簽名，還與球員們玩傳接球，親民舉動被讚爆。促成這次移地訓練的市議員王立任，也大讚黃仁勳的親民及對台灣的重視。

▲黃仁勳接待北勢國中棒球隊小球員。（圖／翻攝北勢國中臉書、市議員王立任提供）

▲AI教父黃仁勳沒來台灣，但在總部親自接待來自台中北勢國中棒球隊小球員，還送上禮物袋並一一簽名。（圖／翻攝北勢國中臉書）

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▲黃仁勳接待北勢國中棒球隊小球員。（圖／翻攝北勢國中臉書、市議員王立任提供）

▲市議員王立任（左）透露黃仁勳雖行程滿檔，但風格親民，還主動問大家要不要簽名。（圖／市議員王立任提供）

北勢國中在8月15日到28日前往美國移地訓練，美國時間昨(20）前往參訪輝達，小將們還在總部內與黃仁勳傳接球，校方也把丟球畫面貼在粉絲團上寫下「黃董不愧是在大巨蛋開過球的辣個男人。」

陪同參訪的市議員王立任透露，公司的聯絡人原本說黃仁勳20日很忙，只拍團體照不簽名，結果黃仁勳拍完照後主動反問大家「沒有要簽名嗎」，讓大家又驚又喜，但沒帶要簽名的東西，所以紛紛讓黃簽在球衣上。

▲黃仁勳接待北勢國中棒球隊小球員。（圖／翻攝北勢國中臉書、市議員王立任提供）

▲台中北勢國中青少棒18日到25日到美國舊金山進行移地訓練，中間撥空參訪輝達總部。（圖／市議員王立任提供）

除了與黃仁勳的互動，王立任也提到，這是一個相當難得的經驗，近年來他一直推動跨族群和文化的交流，也協助原住民小朋友及棒球選手到國外交流、訓練，「這次不僅是小球員移地訓練，更是一次外交之旅，所到之處都受到僑界熱烈歡迎和招待，而每一場球賽不但宣傳台灣的棒球實力，也讓美國的年輕世代開始認識台灣。」

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